Moskau droht NATO: "Werden London und Paris erobern"

Putins Chef-Propagandist Wladimir Solowjow hat im russischen Staatsfernsehen den NATO-Staaten Frankreich, Großbritannien und Deutschland erneut mit direktem Angriff gedroht. Russlands Truppen könnten in Zukunft auch in Paris, London oder Berlin einmarschieren.

Das Wichtigste in Kürze Russlands Drohungen mit direkten Angriffen gegen NATO-Staaten eskalieren weiter.

Im russischen Staatsfernsehen drohte Kreml-Propagandist Solowjow Großbritannien, Frankreich und Deutschland mit einem Einmarsch russischer Truppen.

Expert:innen zufolge will Moskau mit dieser aggressiven Rhetorik von militärischen Misserfolgen im Ukraine-Krieg ablenken.

Kreml-Propagandist Wladimir Solowjow hat Deutschland, Frankreich und Großbritannien damit gedroht, dass russische Truppen künftig direkt in Berlin, Bonn, Paris und London einmarschieren könnten. Das meldet die "Frankfurter Rundschau" am 23. Januar unter Berufung auf das Portal "Russian Media Monitor", ein nach eigenen Angaben 2014 gegründetes unabhängiges investigatives Projekt zur Bekämpfung russischer Propaganda.

Dem Bericht zufolge zeigte der Chef-Propagandist von Wladimir Putin in der Sendung "Ein Abend mit Wladimir Solowjow" eine Plakette, die angeblich aus der Stadt Kurachowe stammen soll, die an der Frontlinie des Ukraine-Kriegs liegt und erst kürzlich nach heftigen Kämpfen an Russland gefallen war. Solowjow erklärte, er habe ähnliche "Souvenirs" bereits aus anderen Städten in der Ostukraine mitgebracht und warnte gezielt das westliche Europa. "So wie sich unsere Feinde verhalten, sollten sie sich darauf vorbereiten, dass ich diese Plaketten aus Berlin, Bonn und Paris mitbringen werde."

Wie es weiter heißt, impliziert diese Aussage des russischen TV-Moderators die Drohung: Wenn die NATO die Ukraine weiterhin im Krieg gegen Russland unterstütze, müssten auch deren Mitglieder mit einem Angriff der russischen Streitkräfte rechnen. Ähnliche Drohungen habe Solowjow bereits in der Vergangenheit geäußert, auch gegen Deutschland.

Putins Propaganda läuft auf Hochtouren

Solowjow ergänzte in seiner aktuellen Sendung, dass er aus London keine Plakette mitbringen könne. "Ich bin nicht an Unterwassersport interessiert, deswegen werden der General und ich wohl nicht tief genug tauchen können, um die Plakette zu holen." Diese Bemerkung spielt dem Bericht zufolge vermutlich auf eine frühere Drohung des Moderators gegen Großbritannien an. In einer früheren Ausgabe seiner Talkshow im Jahr 2023 hatte Solowjow mit einem Gast über den möglichen Einsatz der russischen Unterwasserdrohne "Poseidon" gegen Großbritannien gesprochen. Diese Waffe, die sich der Zeitung zufolge noch in der Entwicklung befindet, ist mit einem Nuklearsprengkopf ausgestattet, der bei einer Detonation in Küstennähe einen Tsunami auslösen soll. "Und dann wird Großbritannien nicht mehr existieren", warnte der TV-Moderator damals.

Nun erneuerte er offenbar seine Drohung und bezog sich auf die Pläne Großbritanniens und Frankreichs, im Falle eines Waffenstillstands NATO-Friedenstruppen in die Ostukraine zu entsenden. Solowjow sagte: "Was für Friedenshüter, ihr Idioten? Ihr solltet lieber London und Paris beschützen. Wir werden London und Paris erobern und sie werden uns mit Blumen begrüßen."