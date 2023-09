In der Nacht zu Samstag bebt in dem nordwestafrikanischen Land die Erde. Tausende sterben, Hunderte werden noch immer vermisst. In den besonders schlimm betroffenen Bergdörfern herrscht Ausnahmezustand.

Das Wichtigste in Kürze Nach dem heftigen Erdbeben in Marokko verbringen die verängstigten Menschen die dritte Nacht in Furcht vor weiteren Erschütterungen.

Aus einigen Ländern treffen Suchteams zur Unterstützung ein.

Hunderte Menschen werden noch vermisst.

In der Hoffnung, drei Tage nach dem schweren Erdbeben in Marokko noch Überlebende zu finden, haben die Einsatzkräfte ihre Rettungsbemühungen weiter intensiviert. Während die Menschen die dritte Nacht in Folge aus Angst vor weiteren Nachbeben in den Straßen von Marrakesch und anderen Orten verbrachten, begannen Soldaten und ausländische Hilfsteams in Lastwagen und Hubschraubern, in die entlegenen Bergdörfer vorzudringen. Militärfahrzeuge, beladen mit Bulldozern und logistischer Ausrüstung, versuchten in zerklüftetem Gelände Straßen von Erdrutschen zu befreien, damit auch Krankenwagen durchkommen, wie die Online-Zeitung "Morocco World News" berichtete.

Bis die offizielle Hilfe in den Bergregionen angelaufen ist, hat es lange gedauert. Die Verzweiflung unter den Menschen ist deshalb groß. Zunächst seien nur private Helfende gekommen, berichten die Bewohner:innen. Viele Straßen waren zunächst etwa durch abgebrochene Felsen blockiert. Die Helfer kamen im Atlas-Gebirge deshalb nur mit Mühe voran. Am Sonntagnachmittag rollen dann endlich Lastwagen der Armee in großer Zahl die engen und steilen Serpentinen-Straßen südlich von Marrakesch entlang. Soldaten errichten Zeltstädte für die Menschen, die ihr Obdach verloren haben oder sich vor dem Einsturz ihrer Häuser durch weitere Erdstöße fürchten.

72 Stunden laufen ab - gibt es noch Überlebende?

Für die Such- und Bergungskräfte ist es nun ein Wettlauf gegen die Zeit: Expert:innen geben einen Richtwert von 72 Stunden an, in denen ein Mensch längstens ohne Wasser auskommen kann. Hunderte Menschen gelten als noch vermisst. Das Beben der Stärke 6,8 erschütterte das Land in der Nacht zu Samstag und erwischte viele Menschen im Schlaf. Laut der US-Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum mit einer Stärke von 6,8 etwa 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch im dünn besiedelten Atlas-Gebirge. Es wurden mehr als 2.400 Menschen verletzt, mindestens 2.122 sind gestorben. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300.000 Menschen von der Katastrophe betroffen.

Es ist das schwerste Erdbeben in Marokko seit mehr als 60 Jahren. 1960 waren schätzungsweise mindestens 12.000 Menschen bei einem Beben in dem Land ums Leben gekommen.

Marokko will Unterstützung Deutsch

Obwohl mehrere Länder, darunter Deutschland, ihre Hilfe angeboten haben, will Marokko zunächst nur von vier Ländern Unterstützung annehmen. Wie das Innenministerium am späten Sonntagabend erklärte, hätten die Behörden nach gründlicher Untersuchung "auf die Unterstützungsangebote der befreundeten Länder Spanien, Katar, Großbritannien und Vereinigte Arabische Emirate reagiert". Nicht bekannt war, ob auch Deutschland um Hilfe gebeten wurde. Deutsche Hilfsorganisationen wie das Technische Hilfswerk schickten ihre bereitgestellten Mitarbeiter jedenfalls vorerst wieder nach Hause.

Während in den Bergregionen die Suchaktionen laufen, ist laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) in Marrakesch selbst in der Nacht auf Montag (11. September) nur noch wenig von der Katastrophe zu spüren. Trotz vieler Schäden nach dem Beben in der Stadt sind die Cafés und Restaurants der auch bei ausländischen Touristen beliebten Stadt gut gefüllt.