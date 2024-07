München: Erneut Tausende ohne Tickets zum Konzert von Taylor Swift

Zusätzlich zu den Konzertbesucher:innen im Stadion wurden am Olympiaberg in München und auf den umliegenden Wiesen erneut mehrere Tausende Fans erwartet, die keine Tickets haben, aber den Auftritt von Popstar Taylor Swift zumindest aus der Ferne erleben möchten.

Anzeige

Auch am Sonntag (28. Juli) trotzten die Swifties in München dem Wetter: Erneut standen Tausende Fans stundenlang an, um beim letzten Deutschland-Konzert von Taylor Swift im Münchner Olympiastadion dabeizusein. Der Rettungsdienst musste im Laufe des Tages rund 30 Mal ausrücken, um Menschen mit Kreislaufkollaps zu helfen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Allerdings war es nach Regen deutlich kühler als am Vortag, als die Fans bei 31 Grad ausharrten.

Der Konzertveranstalter verteilte wieder Wasser und Rettungsdecken zum Schutz vor der Sonne an die Wartenden. "Bislang ist alles sehr ruhig und friedlich", sagte der Sprecher. "Wir sind auf alle alles vorbereitet."

Im Video: Taylor Swift-Konzert in Gelsenkirchen - Datenverbrauch erreicht Höchstwert

Neben den Konzertbesucher:innen im Stadion wurden am Olympiaberg und auf den umliegenden Wiesen erneut mehrere Tausende Fans erwartet, um aus der Ferne ohne Ticket das Konzert zu verfolgen. Am Samstag waren es laut Polizei rund 25.000 gewesen, die so mitfeierten.

Popsängerin Taylor Swift gab am Abend das letzte Deutschlandkonzert im Rahmen ihrer "Eras"-Tournee. Zuvor trat sie in Gelsenkirchen und Hamburg auf. Die Tickets dafür waren binnen weniger Stunden ausverkauft.