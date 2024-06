Statt bayerischer Gemütlichkeit samt Blasmusik wurden in einem der bekanntesten Biergärten Münchens Nazi-Parolen skandiert. Das Personal reagierte sofort und rief die Polizei.

Eine Gruppe mit Männern hat mit "Sieg-Heil"-Rufen im Augustiner-Keller Biergarten mitten in München auf sich aufmerksam gemacht. Sowohl Gäste als auch Personal waren nicht bereit, den Nazi-Parolen-Schreiern eine Bühne zu bieten.

Gäste und Personal wiesen die Nazi-Pöbler in ihre Schranken

Den Ausklang des Abends haben sich sowohl die Brüller von Nazi-Parolen als auch die Gäste des rund 5.000 Plätze umfassenden Augustiner-Biergartens mitten in München anders vorgestellt: Eine Gruppe von Männern im Alter zischen 21 und 43 Jahren soll "Sieg-Heil"-Rufe skandiert haben, nachdem einer unter ihnen eine Rede gehalten und den rechten Arm zum Gruß erhoben hatte.

Gäste wie Personal zeigten Zivilcourage, wiesen die Pöbler in ihre Schranken und riefen sofort die Polizei. Und nicht nur das - die Parolen-Brüller sollen so lange am Weggehen gehindert worden sein, bis die Ordnungshüter im Biergarten eingetroffen seien, wie "Bild" berichtet. Die Polizei bestätigte nun diesen Vorfall und ermittelt gegen die 16 Männer, die aus München, Rosenheim, Garmisch-Partenkirchen und Traunstein kommen sollen.

Hausverbot und klare Stellungnahme der Brauerei

Der Vorfall verstörte nicht nur die Gäste des Augustiner-Biergartens, sondern das Traditionslokal selbst auch. So reagierte der Chef der Augustiner-Brauerei, Dr. Martin Leibhard, auf eine Anfrage der "Bild": "Mit Bestürzung und Abscheu haben wir von dem Zwischenfall im Augustiner Biergarten erfahren, bei dem eine Gruppe von Neonazis deutlich hörbar u.a. 'Sieg Heil!'-Rufe skandierte", so das Statement. "Wir vom Augustiner-Bräu lehnen solche rechtsradikalen Umtriebe in aller Form ab. Die Augustiner Brauerei steht für ein offenes, tolerantes und demokratisches Weltbild."

Weiter äußerte er sich in seiner Stellungnahme: "Wir sind froh zu wissen, dass die Pöbler in Polizeigewahrsam genommen und dort ihre Personalien aufgenommen wurden. Gegen rechtsradikale Umtriebe muss stets sofort und konsequent vorgegangen werden". Alle mutmaßlichen Pöbler erhielten Hausverbot.