Mysteriöse schwarze Kugeln an Sydneys Stränden: Was steckt dahinter?

Plötzlich waren sie da: Rußschwarze Bällchen veranlassen die Behörden zur Sperrung von Stränden der australischen Metropole - und lassen nichts Gutes vermuten.

Wegen des Auftauchens mysteriöser schwarzer Kugeln sind derzeit mehrere Strände der australischen Metropole Sydney geschlossen.

An mehreren Stellen sind ballförmige Teile angeschwemmt worden

Rettungsschwimmer:innen hatten am Dienstag (15. Oktober) am Coogee Beach im Bundesstaat New South Wales die schwarzen, ballförmigen Teile entdeckt, hieß es in einer Mitteilung der Verwaltung des Ortsteils Randwick City. Sie seien entlang des Strandes offensichtlich angeschwemmt worden. Nun wurde ebenfalls der nördlich davon gelegene Strand Gordons Bay gesperrt, als auch dort angespülte Teile gefunden wurden, teilte das Amt weiter mit.

Handelt es sich um Teerballen?

Beamt:innen der Umweltbehörde sammelten Proben ein, um der Herkunft und Beschaffenheit der seltsamen Kugeln auf den Grund zu gehen, hieß es weiter. Es könnte sich demnach um sogenannte Teerballen handeln, vermutete die Stadtverwaltung. Diese entstehen, wenn Öl in Kontakt mit Trümmern und Wasser kommt - etwa bei einem Leck auf See. Es würden Vorkehrungen getroffen, das Material sicher vom Strand zu entfernen, hieß es weiter. Die Schließung galt laut dem Amt bis auf Weiteres. Die Öffentlichkeit wurde aufgerufen, die auch bei Tourist:innen beliebten Strände in der Zeit zu meiden.