Mysteriöser Besuch: Warum landet ein Flugzeug der US-Airforce in Stuttgart?

Auf dem Flughafen Filderstadt landete am Sonntagabend (22. Oktober) offenbar eines der größten Transportflugzeuge der US-Luftwaffe. Ziel des Fliegers sei noch unklar.

Eines der größten Transportflugzeuge der US-Luftwaffe soll am Sonntagabend (22. Oktober) auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet sein, schreibt "T-online" und beruft sich auf einen Reporter vor Ort sowie mehrere "Plane Spotter" – also Interessierte, die außergewöhnliche Flugzeuge beobachten.

So sollen mehrere Videos im Internet belegen, dass es sich bei der Landung des Transportflugzeugs um das "Lockheed C-5 Super Galaxy" handele.

Die Landung in Stuttgart

Das Flugzeug soll am Sonntag um 18:40 Uhr auf dem Flughafen in Filderstadt gelandet sein – mit eineinhalb Stunden Verspätung. Die Nacht verbrachte der Flieger im militärischen Bereich des Flughafens. Wohin der Weiterflug gehen soll, sei in der Nacht zum Montag (23. Oktober) noch nicht bekannt gewesen.

Allerdings bestehe die Vermutung, dass die Maschine Hilfslieferungen der Vereinigten Staaten für die Ukraine transportiert, da dieser zuvor von Norfolk (US-Bundesstaat Virginia) ins polnische Rzeszow geflogen sei. So hätten "Lockheed C-5 Galaxy"-Maschinen beispielsweise bereits für den Vietnamkrieg Panzer transportiert.

Die Lockheed C-5 Super Galaxy

Das Flugzeug habe eine Flügelspannweite von 68 Metern. Bei voller Zuladung könne der Flieger demnach bis zu 380 Tonnen wiegen. Bis zum Jahr 1982 sei die "Lockheed C-5 Galaxy" das größte Transportflugzeug der Welt gewesen – danach nahm die russische "Antonow 225" den Platz ein.

Insgesamt finden rund 130 Tonnen Material Platz in dem Flieger. Aber auch zwei Abrams-Panzer mit jeweils 78 Tonnen fasse der Laderaum, schreibt "T-online" und beruft sich dabei auf Angaben des Portals "Flightglobal.com".

Obwohl die Maschine solch ein Gewicht transportieren kann, erreiche sie zudem eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 932 km/h.