Zwei Leichen beim Rodder Maar entdeckt: Polizei ermittelt in der Eifel

Zwei Tote wurden der Polizei in der Nähe von Koblenz gemeldet. Wie die beiden Menschen zu Tode kamen, ist aber weiter unklar.

Nach dem Fund zweier Leichen in der Eifel dauern die Ermittlungen an. Das sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen (21. Oktober). Die zwei Leichen waren am Sonntag (20. Oktober) in der Nähe der kleinen Ortsgemeinde Niederdürenbach entdeckt worden. Nach Mitteilung der Polizei vom Sonntagabend waren die Umstände des Todes der beiden Menschen zunächst unklar.

Die Staatsanwaltschaft teilte auf Nachfrage mit, dass zur Klärung der Todesursache eine Obduktion angeordnet worden sei. Deren Ergebnis liege noch nicht vor, hieß es am frühen Mittag. "Die Identität der Leichen ist derzeit noch ungeklärt." Nach Angaben der Behörde würden die Leichen in unmittelbarer Nähe zum Rodder Maar gefunden.

Der Fund der Leichen sei der Polizei am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr gemeldet worden, hieß es von der Polizei. Einsatzkräfte hätten sich direkt zum Fundort begeben. Die Kriminalpolizei Koblenz nahm noch am Sonntag die Ermittlungen auf. Die Polizei bat Zeug:innen, die Hinweise geben könnten, sich zu melden.