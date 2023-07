So stark ist die gesetzliche Rente in den letzten Jahren gestiegen

Laut Deutscher Rentenversicherung sind die Renten seit 2010 deutlich gestiegen - von fast 500 Euro im Durchschnitt ist die Rede.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung ist die durchschnittlich gezahlte Rente für langjährig Versicherte seit 2010 deutlich gestiegen. Wer 2022 nach mindestens 35 Versicherungsjahren in Rente gegangen ist, bekam den Angaben zufolge im Schnitt 1.522 Euro brutto - also ohne Abzüge (Kranken- und Pflegeversicherung).

Im Vergleich zu 2010 (1.062 Euro) seien das somit fast 500 Euro mehr. Die vergleichsweise hohen Rentenanpassungen in den vergangenen Jahren seien der Hauptgrund für die Steigerungen, so ein Sprecher der Rentenversicherung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Im Video: Umfrage - Jeder Zweite hat Angst vor Altersarmut

Die Inflation muss dabei gegengerechnet werden: Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, sagte vor kurzem, die Renten seien seit 2010 im Westen um über 32 Prozent und im Osten um über 47 Prozent gestiegen - laut Statistischem Bundesamt lag die Inflation über diesen Zeitraum bei etwa 25 Prozent.

Beitrag ist gesunken

Trotz des deutlichen Anstiegs der Renten sei der Beitragssatz in diesem Zeitraum von 19,9 im Jahr 2010 auf aktuell 18,6 Prozent gesunken, teilte die Rentenversicherung weiter mit. Damit sei er so niedrig wie Mitte der 1980er-Jahre. "Diese positive Entwicklung macht die Stärke der gesetzlichen Rente als zentrale Säule der Alterssicherung in Deutschland deutlich", sagte der derzeitige Vorsitzende der Vertreterversammlung, Rüdiger Herrmann.

Erst am vergangenen Freitag (16. Juni) hatte der Bundesrat der jährlichen Rentenerhöhung zugestimmt. Die Altersbezüge steigen zum 1. Juli im Westen um 4,39 und im Osten um 5,86 Prozent.