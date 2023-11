Auf der ICE-Strecke zwischen München und Ingolstadt sind am Nachmittag laut "Süddeutscher Zeitung" beinahe zwei Züge zusammengestoßen, infolgedessen ist wohl ein ICE entgleist. Offenbar gibt es nur Leichtverletzte.

Ein ICE der Deutschen Bahn ist laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" am Freitagnachmittag (17. November) am Bahnhof Reichertshausen im Landkreis Pfaffenhofen entgleist. Zuvor hätte der Zug eine Regionalbahn gestreift, berichtet das Blatt unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Demnach sei eine unklare Anzahl an Personen leicht verletzt worden.

Sechs Personen leichtverletzt

Laut dem Fahrplan-Service der Deutschen Bahn ist die Strecke zwischen München und Ingolstadt aktuell gesperrt.

Bei dem Zugunfall sind nach ersten Angaben der Polizei sechs Menschen leicht verletzt worden. Diese Zahl könne sich aber noch ändern, der Einsatz laufe noch, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag.

Mehr dazu in Kürze.

