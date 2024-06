Prinzessin Kate verkündet per Videobotschaft, dass sie an der traditionellen "Trooping the Colours"-Parade am Samstag (15. Juni) in London teilnehmen wolle. Ihre Pläne könnten sich jedoch noch ändern, wenn sich ihr Gesundheitszustand verschlechtere.

Das Wichtigste in Kürze Prinzessin Kate meldete sich mit einem Video zurück an die Öffentlichkeit.

Darin spricht sie über ihre Krebserkrankung und, dass sie vorhabe, sich zur traditionellen "Trooping the Colours"-Parade in London am Samstag (15. Juni), wieder gemeinsam mit ihrer Familie in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Ende März hatte die künftige Königin von England bekannt gegeben, dass sie an Krebs erkrankt ist.

Fast zwei Monate lang hatte sich Prinzessin Kate, Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William, aus der Öffentlich zurückgezogen, nachdem sie ihre Krebserkrankung bekannt gegeben hat. Jetzt meldet sich die Prinzessin zurück und hat Neuigkeiten mit im Gepäck.

Im Video: Schock: Prinzessin Kate gibt Krebsdiagnose bekannt

Kate will sich zur "Trooping the Colours"-Parade in London öffentlich zeigen

Pünktlich zu der traditionellen Geburtstagsparade für König Charles III. "Trooping the Colour" meldet sich Prinzessin Kate mit einer Videobotschaft zurück. Darin sagt sie, dass an der Parade am kommenden Samstag (15. Juni) teilnehmen werde.

Zusammen mit ihren drei Kindern, George, Charlotte und Louis, will die 42-Jährige in einer Kutsche zum Paradeplatz in London fahren und sich anschließend mit dem Rest der Royal Family auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zeigen. Ihr Schwiegervater, König Charles III., zeigte sich erfreut. Auch er befindet sich derzeit wegen einer Krebserkrankung in Behandlung.

Ihre Pläne könnten sich noch kurzfristig ändern

Jedoch machte Kate auch deutlich, dass sie hinsichtlich ihrer Krankheit noch nicht über den Berg sei. Aufgrund dessen sei es nicht ausgeschlossen, dass sich ihre Pläne bezüglich der "Trooping the Colours"-Parade kurzfristig ändern könnten. Ihre Behandlung dauere an, schrieb die Princess of Wales. "Ich freue mich darauf, dieses Wochenende mit meiner Familie an der Geburtstagsparade des Königs teilzunehmen und hoffe, im Sommer an einigen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können", hieß es in der Mitteilung, die der Kensington-Palast gemeinsam mit einem neuen Foto der künftigen Königin veröffentlichte.

"Ich mache gute Fortschritte, aber wie alle wissen, die eine Chemotherapie durchmachen, gibt es gute und schlechte Tage", so die Prinzessin. "An den schlechten Tagen fühlt man sich schwach, müde und muss seinem Körper Ruhe gönnen. Aber an den guten Tagen, wenn man sich stärker fühlt, möchte man das Beste aus seinem Wohlbefinden machen."

Kate: "Ich lerne geduldig zu sein, besonders in Zeiten der Ungewissheit."

Weiter erklärte die 42-Jährige, ihre Behandlung werde noch einige Monate andauern und es gebe noch keine Entscheidungen über weitere öffentliche Termine. Auch gebe es keinen Zeitplan. Zunächst geht es darum, dass Kate einzelne Veranstaltungen besuchen kann, in enger Abstimmung mit ihren Ärzten.

An guten Tagen nehme sie mit Freude am Schulleben ihrer Kinder Prinz George, 10, Prinzessin Charlotte, 9 und Prinz Louis, 6, Anteil, so Kate weiter. Sie verbringe dann Zeit mit Dingen, die ihr positive Energie geben und arbeite auch ein wenig von zu Hause aus. "Ich lerne, geduldig zu sein, besonders in Zeiten der Ungewissheit. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt, höre auf meinen Körper und gönne mir die dringend benötigte Zeit, um gesund zu werden."

Im Video: Ein Jahr auf dem Thron: Viel Sympathie für König Charles

Zuletzt zeigte sich Kate an Weihnachten in der Öffentlichkeit

Zuletzt hatte sich die künftige Königin an Weihnachten in der Öffentlichkeit gezeigt. Damals besuchte sie gemeinsam mit ihrer Familie einen Gottesdienst nahe dem königlichen Anwesen Sandringham in Ostengland.

Details zu Kates Erkrankung sind nicht bekannt. Mitte Januar unterzog sie sich einer Operation im Bauchraum. Tests nach der Operation hätten ergeben, dass Krebs vorgelegen habe, sagte Kate in einem Video, mit dem sie Ende März ihre Erkrankung öffentlich machte.