Nach fast sieben Jahren: Vermisster Jugendlicher Till R. wieder aufgetaucht

Nach fast sieben Jahren Ungewissheit ist der vermisste Till R. wieder aufgetaucht. Der Junge war im September 2017 verschwunden. Die Suche nach ihm war auch Thema in der Sendung Aktenzeichen XY.

Anzeige

Der seit knapp sieben Jahren vermisste Till R. (21) aus Neustadt an der Aisch ist wieder aufgetaucht. Die Polizei in Mittelfranken bestätigte am Dienstagmorgen (28. Mai), dass der junge Mann den Kontakt zu seiner Familie im April 2024 wieder aufgenommen hat. Der Fall hatte seit 2019 für Aufsehen gesorgt und war sogar Thema in der Sendung "Aktenzeichen XY".

Im Video: Keine Spur von Arian - Gedenken zum Tag der vermissten Kinder in Deutschland

Till R. galt seit September 2017 als vermisst. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er 15 Jahre alt. Nach Erkenntnissen der Ansbacher Kriminalpolizei war er ohne das Einverständnis seiner Eltern mit dem Zug nach Lingen ins Emsland (Niedersachsen) gereist, um eine Online-Spiel-Bekanntschaft zu besuchen. Trotz einer Fahrkarte, die ihm vom Jugendamt für die Rückfahrt gegeben wurde, stieg er unterwegs aus und verschwand.

Polizei schloss Gewaltverbrechen nicht aus

Der letzte telefonische Kontakt zu Till erfolgte Mitte Oktober 2017, als er einem Schulfreund mitteilte, dass es ihm gut gehe, er aber nicht mehr nach Hause wolle. Aufgrund der langanhaltenden Ungewissheit und fehlenden Lebenszeichen schlossen die Ermittler auch ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Die nun wiederhergestellte Verbindung zu seiner Familie brachte die Gewissheit: Dem Verschwinden lag keine Straftat zugrunde. Till war auf eigenem Verlangen abgehauen.

Verwendete Quellen:

Pressemitteilung Polizei Mittelfranken

Anzeige