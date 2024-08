Nach Hoteleinsturz in Kröv - Bergungsarbeiten gehen weiter

Die Arbeiten an dem eingestürzten Hotel im Moselort Kröv sollen weitergehen. Nach wie vor steht der Ort unter Schock.

Nach dem Einsturz eines Hotels im Moselort Kröv sollen die Bergungsarbeiten und die Ursachensuche heute am frühen Vormittag fortgesetzt werden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin werde die Einsatzleitung gegen 9 Uhr wieder ihre Arbeit vor Ort aufnehmen. Zwei Menschen waren bei dem Unglück gestorben, mehrere Menschen wurden teils für Stunden in den Trümmern eingeklemmt. Am späten Mittwochabend (7. August) retteten die Einsatzkräfte die letzte überlebende Frau aus dem Hotel.

Bisher nur eine Leiche geborgen

Bei den beiden Toten handele es sich um eine 1961 geborene Frau und einen Mann. Während die Leiche der Frau am späten Mittwochnachmittag geborgen wurde, liegt der Mann noch in den Trümmern. Bei dem Toten soll es sich um den Hotelbesitzer handeln.

Mit Tageslicht seien die Bergungsarbeiten sicherer, erläuterte die Polizeisprecherin. Es sei nichts gewonnen, wenn Einsatzkräfte zusätzlich in Gefahr gebracht würden. Der erste Beigeordnete der Gemeinde Kröv, Martin Rolf, sagte, Kröv sei nach dem Unglück noch fassungslos und schockiert. Der Unglücksort und einige Nachbarhäuser seien die Nacht über von der Polizei bewacht worden.

