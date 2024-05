Nach Sylt-Eklat: Immer mehr Vorfälle mit Partyhit "L'Amour toujours" werden bekannt

Vor 1 Stunde

Rassistische Parolen zu Partyhit auch in Banzkow und Schwerin

Ähnlich wie auf Sylt sollen auch in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und in Schwerin mehrere Personen zu einem Partyhit rassistische Parolen gerufen haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Videos aus sozialen Netzwerken zeigen laut Polizei Feiernde auf einer Veranstaltung in Banzkow, die am Pfingstwochenende zu dem Song "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino volksverhetzende Parolen grölten.

In Schwerin seien in der Nacht zum vergangenen Sonntag Personen unterwegs gewesen, die zu diesem Lied rassistische Parolen riefen. Fünf Personen im Alter von 17 bis 30 Jahren seien demnach auf dem Bertha-Klingberg-Platz von Polizisten gestellt worden. Die Polizei leitete in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein und suchte nach Zeugen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, sich in solchen Fällen sofort von dem Geschehen und den agierenden Personen zu distanzieren und in jedem Fall den Veranstalter oder die Polizei zu informieren.