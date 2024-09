Nach vereiteltem Anschlag in München: Bereiche um Tatort noch gesperrt

05.09.2024 • 11:14 Uhr Emre Bölükbasi

Minister: Niedergeschossener Mann in München ist tot

Der von der Polizei in München in der Nähe des israelischen Konsulats niedergeschossene Mann ist tot. Das gab Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Burghausen bekannt. Die Identität des bewaffneten Mannes, der in einen Schusswechsel mit der Polizei verwickelt war, müsse noch geklärt werden.

Die Identität des Mannes sei noch nicht geklärt. Über ein mögliches Motiv machte Herrmann zunächst keine Angaben. Der Mann habe mehrere Schüsse abgegeben, sagte Herrmann.