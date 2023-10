Nach warmen Oktober-Tagen: Schneefall am Wochenende?

Wintereinbruch in Deutschland: Schnee im Erzgebirge, Glatteis-Unfall auf A3 in Bayern

Das Wochenende hat in Deutschland mancherorts für einen rapiden Wintereinbruch gesorgt. Im Erzgebirge gab es den ersten Schnee, auch auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt die ersten Minusgrade. In Bayern sind 20 Wägen wegen Glatteis verunfallt.