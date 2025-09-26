Nächster Todesfall auf dem Oktoberfest

Auf der Wiesn in München ist hinter dem Riesenrad ein lebloser Mann entdeckt worden. Es ist bereits der zweite Todesfall auf dem Festgelände.

Das Wichtigste in Kürze Auf dem Oktoberfest ist ein lebloser Mann aufgefunden worden.

Er lag hinter dem Riesenrad.

Es ist der zweite Todesfall auf der Wiesn.

Auf dem Oktoberfest in München ist es erneut zu einem tragischen Vorfall gekommen. Am Freitagmorgen (26. September) ist auf dem Festgelände unweit des Riesenrads ein lebloser Mann entdeckt worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Weiterer Todesfall auf dem Oktoberfest

Gegen 6.15 Uhr ging der Alarm bei den Rettungskräften ein. Sie seien wegen eines medizinischen Notfalls zum Areal in der Nähe des Riesenrads geschickt worden, sagte ein Sprecher der Aicher Ambulanz, die auch die Wiesnwache betreut, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Rettungskräfte hätten versucht, den Mann wiederzubeleben – dies sei aber ohne Erfolg geblieben. Die Polizei habe keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter, sagte ein Sprecher. Ermittlungen zu den Todesumständen laufen.

Toter Mann arbeitete wohl für Schausteller

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, handelt es sich bei dem Toten um einen Angestellten eines Schaustellerbetriebs. Dem "Münchner Merkur" zufolge soll der Mann 63 Jahre alt gewesen sein. Demnach beobachteten Angehörige und Kollegen, wie er zusammenbrach und leiteten eine Reanimation ein.

Auf dem diesjährigen Oktoberfest ist es bereits der zweite Todesfall. Noch vor der offiziellen Eröffnung starb am Samstag eine Wiesn-Schaustellerin in ihrem Wagen. Für die 71-Jährige kam ebenfalls jede Hilfe zu spät.