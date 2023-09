Nato oder weiter EU? Von der Leyen könnte heute Hinweis geben

Will Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin bleiben oder zieht es sie zur Nato? Möglicherweise gibt es in ihrer Rede zur Lage der EU erste Andeutungen.

Das Wichtigste in Kürze EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hält heute ihre Rede zur Lage der Union.

Dabei könnte sie Hinweise zu ihrer politischen Zukunft geben.

Denn noch ist völlig unklar, ob sie sich erneut um das EU-Spitzenamt bewerben will.

Es geht um die Zukunft der Europäischen Union - aber auch um ihre eigene. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält an diesem Mittwoch (13. September) in Straßburg ihre Rede zur Lage der Union. Doch neben den großen Themen Migration, Ukraine-Krieg und Klimaerwärmung wird es vor dem Europaparlament auch um die Frage gehen, ob von der Leyen sich erneut um das EU-Spitzenamt bewerben will. Bislang hielt sie sich dazu bedeckt. Mit Spannung wird daher erwartet, ob die CDU-Politikerin in ihrer letzten Rede zur Lage der EU vor der Europawahl im Juni 2024 Hinweise zu ihren Plänen geben wird.

Von der Leyen: Weiter EU oder Nato?

Denn möglicherweise könnte von der Leyen auch zu einer anderen großen Organisation in Brüssel, wo auch die EU-Kommission beheimatet ist, wechseln: der Nato. Vor allem die US-Regierung von Joe Biden würde die 64-Jährige gern als Nachfolgerin von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sehen. Der Norweger, der das Amt bereits 2022 abgeben wollte, wegen des russischen Angriffs auf die Nato aber davon absah, will sich im Sommer 2024 endgültig vom westlichen Verteidigungsbündnis verabschieden.

Dass von der Leyen ein Amt abgibt, wenn dort die Probleme zu groß werden, um die nächste Karrierestufe zu erklimmen, gab es schon einmal. Als Bundesverteidigungsministerin hinterließ sie ein unbestelltes Haus und wechselte auf den EU-Chefsessel. Der Wechsel von EU zu Nato wäre für von der Leyen somit beinahe ein logischer Schritt, wie "T-Online" schreibt.

Denn auch in der EU häufen sich die ungelösten Probleme: Bei der Aufnahme, Verteilung und Rückführung von Flüchtlingen gibt es weiter keine einvernehmliche Einigung unter den 27 Mitgliedsstaaten. Die Sanktionen gegen Russland wegen seines Angriffs auf die Ukraine entfalten noch nicht die gewünschte Wirkung, gleichzeitig wird es immer schwerer, die gemeinsame EU-Allianz gegen Kremlherrscher Wladimir Putin aufrechtzuerhalten. In ganz Europa wächst die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, als Folge erstarken Rechtspopulismus und extremistische Parteien in zahlreichen EU-Ländern. Auch bei der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit hat die Union große Nachteile gegenüber den USA und China.

Schon einmal flüchtete von der Leyen in anderes Amt

Es gäbe also einige Gründe für von der Leyen, die EU in Richtung Nato zu verlassen - und die Probleme teils hinter sich zu lassen. Um weitere fünf Jahre an der Spitze der EU-Kommission bleiben zu können, müsste sich die CDU-Politikerin von der Leyen nach derzeitigem Stand der Dinge als Spitzenkandidatin der europäischen Parteienfamilie EVP für die Europawahl aufstellen lassen. Zu dieser gehören neben der deutschen CDU und CSU unter anderem die österreichische ÖVP, die italienische Forza Italia oder Spaniens konservative Volkspartei PP.

Befürwortet wird eine mögliche weitere Amtszeit von der Leyens unter anderem von der CDU-Spitze. "Unsere Unterstützung im Falle einer entsprechenden Bereitschaft hat sie", sagte Parteichef Friedrich Merz bereits im April nach einer CDU-Präsidiumssitzung.

Von der Leyen erklärte damals zu der Frage nach einer erneuten Kandidatur, sie habe ihre Entscheidung noch nicht getroffen. Für sie sei wichtig, dass in diesen kritischen Zeiten die Institutionen der EU geschlossen arbeiteten. Ob weiter mit ihr an der Spitze oder ohne sie - vielleicht ist man nach der Rede zur Lage der EU etwas schlauer.