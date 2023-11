Klinikchefin: Geiseln körperlich in guter Verfassung +++ Neue Geisel-Liste: Weitere 13 Israelis sollen am Samstag freikommen +++ WHO besorgt über Schicksal von Chef der Al-Schifa-Klinik +++ Alle Entwicklungen in Nahost im Newsticker vom 25. November.

Das Wichtigste in Kürze Eine Gruppe von Geiseln, die vor sieben Wochen im Gazastreifen verschleppt wurden, ist in Krankenhäusern in der Nähe von Tel Aviv angekommen und mit ihren Familien wiedervereint.

Israel hat eine weitere Liste von 13 Geiseln erhalten, die voraussichtlich am Samstag freigelassen werden sollen. Acht von ihnen sind Berichten zufolge Kinder.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äußert Besorgnis über das Schicksal des Leiters des Al-Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen, der von Israel festgenommen wurde.

Klinikchefin: Geiseln körperlich in guter Verfassung

+++02:15 Uhr: Die nach Israel zurückgekehrten Geiseln sind in Krankenhäuser in der Nähe von Tel Aviv gebracht und mit ihren Familien vereint worden. Vier Kinder, drei Mütter und eine Großmutter, seien "in den besten und fürsorglichsten Händen" im Schneider Children's Medical Center angekommen, zitierte die israelische Zeitung "Haaretz" die Direktorin der Einrichtung, Efrat Baron Har Lev. "Ihre körperliche Verfassung ist gut", fügte die Direktorin hinzu. Wie das israelische Portal Ynet berichtet, wurden am Freitagabend (24. November) auch fünf Geiseln in das Wolfson Medical Center gebracht.

"Kein Auge blieb trocken", als die Geiseln wieder mit ihren Familien vereint wurden, sagte eine Direktorin des israelischen Gesundheitsministeriums, Shoshy Goldberg, laut dem US-Nachrichtensender CNN auf einer Pressekonferenz vor Ort. Die fünf älteren Frauen seien in einem eigens, für sie und ihre Familien vorbereiteten Komplex empfangen worden. Das Wiedersehen sei ein "sehr emotionales und aufregendes Ereignis" gewesen, sagte Goldberg weiter.

Neue Geisel-Liste: Weitere 13 Israelis sollen am Samstag freikommen

+++ 0:49 Uhr: Israel hat Medienberichten zufolge eine weitere Namensliste mit Geiseln erhalten, die an diesem Samstag (25. November) freigelassen werden sollen. Die Familien von 13 Geiseln seien informiert worden, berichtete unter anderem das israelische Portal Ynet am Freitagabend (24. November) unter Berufung auf das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Israelische Offizielle bestätigten demnach, dass acht der 13 israelischen Geiseln, die am Samstag freigelassen werden sollen, Kinder seien.

Nach Beginn der Feuerpause im Gaza-Krieg war am Freitag (24. November) eine erste Gruppe von 24 Geiseln - 13 Israelis und elf Ausländer - freigekommen, die vor sieben Wochen in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Darunter waren vier Doppelstaatler:innen, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben.

WHO besorgt über Schicksal von Chef der Al-Schifa-Klinik

+++ 0:10 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Besorgnis über das Schicksal des Leiters des Al-Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen zum Ausdruck gebracht, der von Israel festgenommen wurde. Die WHO hat keine Informationen zum Wohlergehen des Klinik-Chefs und vier weiterer medizinischer Mitarbeiter. Mohammed Abu Salmija wurde zusammen mit fünf Mitarbeiter:innen des Palästinensischen Roten Halbmonds und des palästinensischen Gesundheitsministeriums festgenommen. Zwei von ihnen wurden mittlerweile freigelassen, während das Schicksal der vier anderen Festgenommenen unklar ist.

Die israelische Armee drang letzte Woche in das Gelände des Al-Schifa-Krankenhauses ein, da sie dort eine Einsatzzentrale der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas vermutete. Die Armee gab bekannt, einen 55 Meter langen Tunnel in zehn Metern Tiefe unter der Klinik sowie ein Waffenlager gefunden zu haben. Der Großteil der Patient:innen, das Personal und vertriebene Zivilist:innen wurden bereits aus dem Krankenhaus evakuiert.