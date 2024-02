Neuer Putin-Plan? Russen errichten kilometerlange Mauer aus Zügen gegen Ukraine

Die Russen verfolgen im besetzten Donezk offenbar einen skurrilen Plan. Einem Bericht zufolge haben sie mit Tausenden Eisenbahnwaggons eine kilometerlange Barriere errichtet - zum Schutz vor ukrainischen Angriffen.

Anzeige

Die russische Armee hat im besetzten Gebiet Donezk offenbar eine rund 30 Kilometer lange Barriere aus Zügen erstellt. Wie das "Institute for the Study of War" (ISW) am Sonntag (11. Februar) in seinem Update zur Lage im Ukraine-Krieg mitteilte, setzt sich die als "Zarenzug" getaufte Mauer aus 2.100 Waggons zusammen und soll die Russen vor weiteren ukrainischen Angriffen beschützen.