iPhone 15 mit Sensortasten: Neues Design in Video geleakt

Nichts scheint spannender zu sein, als die Neuerungen von Apple-Produkten. Im Herbst diesen Jahres wird - nach üblichem Zyklus - das iPhone 15 erwartet. Ein geleaktes Video in chinesischen Netzwerken soll jetzt Details zum Aussehen preisgeben.

Edel, schick und bei Apple-Fans ein Objekt der Begierde: das iPhone. Inzwischen steht die Enthüllung der 15. Version bevor. Wie es am Ende dann aussehen wird, soll nun ein geleaktes Video von einem Dummy zeigen, das jetzt in chinesischen Netzwerken aufgetaucht ist. Wie fast schon üblich soll "ShrimpApplePro" einmal mehr seine Fühler in den Laboren in Cupertino ausgestreckt haben, wie auf "Twitter" zu lesen ist.

Die Spannung bleibt

Wie es nur immer zu diesen Bildern und Videos kommt? Das ist einfach erklärt: Für jedes neue Modell wird eine CAD-Datei angefertigt. Damit - sobald das Modell auf den Markt kommt - auch sofort mit entsprechendem Zubehör ordentlich Geld verdient werden kann. Anhand dieser Dateien können Hersteller bereits vorab zum Beispiel passgenaue Handyhüllen produzieren. Manchmal gelangen diese CAD Dateien in neugierige Hände, die diese Informationen weitergeben.

Das neue iPhone soll dem Video zufolge nun zeigen, dass physische Tasten der Vergangenheit angehören und Sensortasten weichen sollen. Außerdem ist auf der Unterseite des Aluminiumrahmens ein USB-C-Anschluss erkennbar, wie es ab 2024 nicht nur für Apple, sondern für alle in Europa Pflicht wird. Ob allerdings noch ein mechanischer SIM-Kartenslot verbaut wird - da ist sich die "Netzwelt"-Redaktion nicht sicher. Für diese und andere Antworten zum iPhone 15 müssen sich die Apple-Fans aber noch bis etwa Mitte September gedulden. Frei nach dem Motto: Spannung belebt das Geschäft!