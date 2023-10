Nord- und Ostseeküste: Sturmflut, Orkan- und Unwetter-Gefahr

Der Sommer ist definitiv vorbei: Die ersten heftigen Herbststürme sorgen im Norden Deutschlands für ungemütliches Wetter mit viel Regen, Orkan und Unwetter. Selbst vor einer Sturmflut an der Ostsee-Küste warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Unwetter- und Orkangefahr an der Nordsee - eine Sturmflut für die Ostsee.- Der Norden Deutschlands bekommt es mit den ersten Herbststürmen zu tun. Vor allem an der See soll es gefährlich werden.

Viel Regen, kräftige Ostwinde und Sturmflut-Warnung

Es scheint amtlich zu sein, dass es unweigerlich auf die kalte Jahreszeit zugeht. Aktuell warnt der DWD vor einer Schlechtwetterfront für die Nord- und Ostsee. In Niedersachsen soll viel Regen erwartet werden, mit Tiefstwerten von vier bis acht Grad und starken bis stürmischen Ostwinden. Diese Wetterlage soll sich sogar noch verstärken und Orkan und Unwetter zur Folge haben.

An der Ostseeküste gilt sogar eine Sturmflut-Warnung für die Kieler- und Lübecker Bucht mit Wasserständen von 1,30 bis 1,50 Metern. Westlich und östlich von Rügen werden 1,10 Meter über dem mittleren Wasserstand vorhergesagt. Betroffen sollen diesmal Gegenden sein, die normalerweise bei Sturmlagen eher wenig abbekommen.

Die Unwetter können sowohl für Bewohner als auch Urlauber deutliche Auswirkungen haben: Verschiebungen und Ausfälle beim Fährverkehr von und zu den Ostfriesischen Inseln müssen laut "Kreiszeitung" einberechnet werden.