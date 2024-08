Norddeutschland: Schiege - Kreuzung aus Schaf und Ziege - geboren

Nachkommen aus einer geschlechtlichen Fortpflanzung verschiedener Gattungen oder Arten sind eine echte Rarität. Jetzt soll ein solcher Tier-Hybrid aus Schaf und Ziege das Licht der Welt erblickt haben.

Anzeige

Eigentlich dürfte es die kleine Schiege mit dem Namen "Flumo" gar nicht geben. Dennoch soll das Baby aus einer tierischen Verbindung zwischen einem mütterlichen Schaf und einem Ziegen-Vater putzmunter sein. Geboren sein soll der goldige kleine Hybrid während eines Technofestivals im hohen Norden bei Flensburg.

Im Video: Ungewöhnliche Verfolgungsjagd - Gans stellt Wohnung auf den Kopf

Flumo ist die Krönung einer ganz besonderen Verbindung

Ungewöhnliche Paare bekommen nicht selten auch ungewöhnliche Nachkommen. So geschehen in Norddeutschland auf einem Resthof östlich von Flensburg. Hier sollen sich laut "Bild" ein Ziegenmann und eine Moorschnucke, also ein Schaf, ineinander verliebt haben.

Als Krönung dieser Liebe soll nun "Flumo" zur Welt gekommen sein. Dabei soll sich der Kleine eine ganz besondere Zeit ausgesucht haben: das "Flugmodusfestival" für hartgesottene Techno-Fans. Dieses musikalische Happening stand dann wohl auch Pate für den Namen des neuen Erdentieres: "Flumo" ist die Abkürzung von Flugmodus.

Resthofbesitzer Dag, der laut "SHZ" nicht mit vollem Namen genannt werden möchte, in einem Zitat: "Flumos Fell sieht genauso aus wie das von unserem Ziegenbock, weiß mit braunen Tupfen, während unser Schafbock dunkles Fell hat."

Und: "Flumo meckert auch eher wie eine Ziege als wie ein Schaf blökt." Die Freude über das außergewöhnliche Tier ist groß. Denn: "Eine Schiege ist ziemlich selten, eine echte Rarität. Ich habe gegoogelt und gesehen, dass so etwas in Deutschland das letzte Mal vor zehn Jahren vorkam", so Dag.

Anzeige

Anzeige

Wichtig zu wissen ist, dass Hybride das Ergebnis einer natürlichen geschlechtlichen Paarung sind. Anders als bei "Chimären". Das sind Organismen, die aus unterschiedlichen genetischen Zellen bestehen, aber trotzdem eine Einheit bilden. Eine Chimäre ist immer das Ergebnis einer menschlichen Manipulation.

Das Besondere an "Flumo" soll nicht nur die Mischung sein, sondern auch die Tatsache, dass es sehr oft bei Hybriden zu Fehlgeburten kommen kann. Denn Schafe und Ziegen sind tatsächlich unterschiedlicher, als man meinen mag: Normalerweise haben Schafe 54 Chromosomen, Ziegen verfügen über 60. Kreuzungen daraus - wie es auch bei "Flumo" der Fall ist -, sollen wohl 57 Chromosomen aufweisen. Das soll bei der Baby-Schiege allerdings noch nicht untersucht worden sein.