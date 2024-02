Bei Erdarbeiten im nordrhein-westfälischen Lippetal haben Bauarbeiter Knochen entdeckt. Die menschlichen Überreste deuten auf eine ehemalige Grabstätte hin, die Polizei nimmt Ermittlungen auf.

Anzeige

Es war ein grausiger Fund für die Bauarbeiter in Nordrhein-Westfalen. Bei Grabungen auf einer Baustelle wurden 15 Schädel und eine Vielzahl weiterer Knochen entdeckt, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag (8. Februar) mitteilte, gehe man aktuell nicht von einer Straftat aus.

Im Video: Mutmaßlich menschliche Knochen an Ahrmündung gefunden

Vielmehr vermuten die Kriminalbeamten eine ehemalige Grabstätte in dem nordrhein-westfälischen Ort. Nach Polizeiangaben befand sich an der Fundstelle ein 40 bis 50 Jahre altes Haus, das für einen geplanten Neubau abgerissen wurde. Alte Gemeindepläne könnten laut Polizei Indizien liefern, warum die menschlichen Gebeine genau an dieser Stelle niedergelegt wurden.

Es kann sein, dass es sich um einen Friedhof handelt, weil es in unmittelbarer Nähe einer Kirche ist. Polizeisprecher , Lippetal

Wie die dpa berichtet, werde dennoch in alle Richtungen ermittelt. Mit ersten rechtsmedizinischen Gutachten zum Alter der Knochen wird am Donnerstag (8. Februar) gerechnet, hieß es weiter.

Im Video: Gerüst stürzt ein - Vier Tote auf Baustelle in Hamburg