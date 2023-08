Notstand in Florida: Sturmflutwarnungen und Flughafen-Stillstand vor Hurrikan "Idalia" 

Tropensturm "Idalia" wird mit Sorge im US-Bundesstaat Florida erwartet. Das US-Hurrikanzentrum (NHC) geht davon aus, dass dieser am Mittwoch (30. August) als Hurrikan der Stärke drei auf die Westküste treffen wird.

Das Wichtigste in Kürze In 46 Bezirken des US-Bundesstaates Florida wurde der Notstand ausgerufen.

Grund dafür ist der Tropensturm "Idalia".

Dieser soll voraussichtlich am Mittwochmorgen (30. August) als Hurrikan auf das Land der Westküste Floridas treffen.

Ausnahmezustand in Florida. Die Bewohner:innen des US-Bundesstaates bangen vor dem Tropensturm "Idalia", der bereits den Westen Kubas gestreift hat.

Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums (NHC) am Dienstag (29. August) in Miami hat sich dieser bereits auf dem Weg in Richtung Florida zu einem Hurrikan entwickelt, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). So seien bereits anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen worden.

Daher werde erwartet, dass "Idalia" am Mittwochmorgen (Ortszeit) als Hurrikan der Kategorie drei (von fünf) auf das Land an der Westküste Floridas treffen wird, so das Hurrikanzentrum.

Aber auch im Landesinneren und an der Ostküste Floridas werden heftige Regenfälle und Sturm erwartet.

Hurrikan- und Sturmflutwarnungen für Teile der Küste

In einem Tweet von Floridas Gouverneur Ron DeSantis auf X (ehemals Twitter) warnt dieser die Bevölkerung, sich "auf starke Regenfälle, Überschwemmungen und Stromausfälle" vorzubereiten. Zudem rief er vorsorglich für 46 Bezirke den Notstand aus, von denen in 21 eine Anordnung zur Evakuierung gelte. Außerdem wurde die Nationalgarde (5.500 Mitglieder) mobilisiert, ergänzt der Gouverneur.

Für Teile der Küste wurden Hurrikan- und Sturmflutwarnungen ausgesprochen und in Tampa Bay drohen aufgrund von "Idalia" lebensbedrohliche Überschwemmungen.

Auch wurden in einigen Bezirken die Menschen bereits aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

Flughafen Tampa stellt Flugbetrieb ein

Ab Dienstagmorgen stellt zudem der Tampa International Airport vorübergehend seinen Flugbetrieb ein. Ab circa 12 Uhr (Ortszeit) bleibt dieser dann für den "gesamten kommerziellen Betrieb" geschlossen. Außerdem sei der Flughafen nicht als Schutzraum ausgestattet.

"Der Flughafen bleibt geschlossen, bis im Laufe der Woche eventuelle Schäden festgestellt werden können", heißt es auf der Internetseite des Airports. Die Wiedereröffnung werde für Donnerstagmorgen (31. August) erwartet.

Auch US-Präsident Joe Biden meldete sich zu Wort und sicherte dem Bundesstaat volle Unterstützung zu, ergänzt die dpa.

Starkregen auf Kuba

Bereits am Montagabend (Ortszeit) sorgte "Idalia" auf Kuba für Verwüstungen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreichte der Sturm nahezu Hurrikan-Niveau, schreibt die dpa.

Vor allem der Westen der Karibikinsel – mit der Provinz Pinar del Río – war von Starkregen betroffen. Hier riefen die Behörden den Ausnahmezustand aus, wie die "Tagesschau" ergänzt. Zudem hätten Lokalmedien Überschwemmungen in Küstengebieten der Provinz und Evakuierungen gemeldet. Auch Stromausfälle seien registriert worden.

Pinar del Río hat sich noch immer nicht von den Folgen der Zerstörung durch Hurrikan "Ian" Ende September im vergangenen Jahr erholt, der heftige Schäden hinterlassen hat.

Jedes Jahr treffen Tropenstürme und Hurrikans auf die Küsten Mexikos, der USA oder der karibischen Staaten. Laut Angaben von Expert:innen werden diese aufgrund des Klimawandels häufiger und heftiger, schreibt die "Tagesschau" abschließend.