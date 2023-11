"Now and Then": Neuer Song der Beatles erscheint - 53 Jahre nach der Trennung

Es ist eine kleine Sensation: Mehr als 50 Jahre nach der Trennung veröffentlichen die Beatles einen Song, an dem alle Mitglieder beteiligt waren - und das, obwohl bereits zwei der "Fab Four" verstorben sind.

Über 50 Jahre ist es her, dass sich eine der bekanntesten Bands aller Zeiten trennte, nun veröffentlichen die Beatles einen neuen Song - und das, obwohl zwei Mitglieder bereits verstorben sind.

John Lennon, der 1980 in New York auf offener Straße erschossen wurde, hatte das Lied "Now and Then" in den späten 1970er-Jahren geschrieben und dann als Demo in seiner Wohnung aufgenommen. Jahre nach seinem Tod hatte seine Witwe Yoko Ono die Aufnahmen an seinen Bandkollegen Paul McCartney übergeben. Gemeinsam mit Ringo Starr und George Harrison nahm er sich "Now And Then" kurz darauf im Rahmen der Arbeit an den "Anthology"-Projekten vor.

KI machte es möglich

Ursprünglich sollte der Song schon auf der Zusammenstellung "Anthology 3" im Jahr 1996 veröffentlicht werden. Das Trio konnte den Song damals aber aufgrund eines technischen Defekts in Lennons Aufnahme nicht abschließen. Angeblich soll ein störendes Brummen auf der Aufnahme gewesen sein. Der Gesang und das Klavier von Lennon ließen sich nicht extrahieren. Erst durch technischen Fortschritt und Künstliche Intelligenz konnte "Now And Then" jetzt fertiggestellt werden. Die Technologie, die Regisseur Peter Jackson für seine Beatles-Doku-Reihe "Get Back" genutzt hatte, machte es möglich.

"Es ist ziemlich emotional, und wir spielen alle mit", teilte Paul McCartney in der vergangenen Woche mit. Der 81 Jahre alte Sänger und Bassist hatte den Song im letzten Jahr mit Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr vollendet. Schon Mitte der 1990er-Jahre hatte ihr 2001 verstorbener Bandkollege George Harrison die E- und akustische Gitarre dafür eingespielt. "Es ist eine echte Beatles-Aufnahme", stellte McCartney nun klar. Es sei der "finale" Song der "Fab Four".

"Now and Then" soll am Donnerstag (2. November) um 15:00 Uhr veröffentlicht werden.

