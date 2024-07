"Nur drei Jahre älter als Trump": Kritik an hohem Alter prallt an Biden ab

Ist er zu alt fürs Weiße Haus? US-Präsident Joe Biden sagt: Nein. Schließlich sei er nur minimal älter als sein Herausforderer Donald Trump.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Mit 81 Jahren haben sich viele längst zur Ruhe gesetzt. Nicht so US-Präsident Joe Biden, der seinen Arbeitsvertrag für weitere vier Jahre verlängern möchte.

Zunehmende Kritik an seinem Alter tut Biden ab. Seine geistige Schärfe sei "verdammt gut", sagte der Demokrat nun in einem Fernsehinterview.

Zudem wies Biden auf den nur minimalen Altersunterschied hin, der zwischen ihm und seinem republikanischen Herausforderer Donald Trump liegt.

Zu gebrechlich, zu langsam, zu vergesslich – kurzum: zu alt. So sehen jedenfalls die Kritiker:innen von US-Präsident Joe Biden den 81-Jährigen.

Der Demokrat muss sich in letzter Zeit immer häufiger Tadel solcher Art gefallen lassen – doch die Kritik scheint an ihm abzuprallen. Denn Biden will seinen Wahlkampf um eine zweite Amtszeit im Weißen Haus unbeirrt fortsetzen.

Trotz Kritik: Biden will Wahlkampf fortsetzen

Auf die Frage, ob sich an seinen Plänen in den vergangenen Tagen etwas geändert habe, antwortete er in einem Fernsehinterview des Senders NBC News am Montagabend (15. Juli, Ortszeit) mit einem entschiedenen "Nein".

Auf die Frage des Journalisten Lester Holt, auf wen Biden höre, wenn es um diese sehr persönliche Entscheidung gehe, antwortete der Präsident zudem mit einem knappen "auf mich".

Anzeige

Anzeige

Biden weist auf minimalen Al: Trump auch nicht jünger

Bezüglich seines hohen Alters ergänzte Biden mit Blick auf seinen republikanischen Herausforderer: "Ich bin alt, aber nur drei Jahre älter als Trump." Seine geistige Schärfe sei "verdammt gut" und er habe in dreieinhalb Jahren "mehr geschafft als jeder andere Präsident in einer langen, langen Zeit", so Biden weiter.

Trotz seines Debatten-Debakels gegen seinen Vorgänger Ende Juni scheint er keine Angst vor einem Rematch zu haben. "Ich werde mit ihm debattieren, wie wir vereinbart haben - ich werde im September mit ihm debattieren", sagte Biden auf die Frage, ob er für weitere Debatte gegen Trump offen sei, um den Auftritt der ersten zu korrigieren, und das gegebenenfalls schon in den nächsten Wochen.

Im Video: Biden hält nach Attentat Rede an die Nation – Ausschnitte im Original