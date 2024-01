Österreich übernimmt Söder-Plan: Genderverbot bis 2030

Österreichs Kanzler Nehammer plant, bis 2030 mit dem Binnen-I, Sternchen und Doppelpunkten in der Verwaltung zu brechen. Damit macht er sich wohl die Ansage des bayerischen Ministerpräsidenten zum Vorbild.

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will am Freitag (26. Januar) vor Parteikollegen seinen "Österreichplan" vorstellen. Mehrere Punkte dieses Plans sind am Dienstag (23. Januar) bereits durchgesickert. Laut "Heute.at" will die österreichische Bundesregierung unter anderem bis 2030 das Gendern verbieten.

"Übertriebene, symbolisch aufgeladene Gendersprache"

Binnen-I, Sternchen oder Doppelpunkte sollen bis 2030 der Vergangenheit angehören. Karl Nehammer sieht dabei das deutsche Bundesland Bayern als Vorbild. Die Ausschreibung beider Geschlechterformulierungen sei laut dem ÖVP-Chef "sinnvoll", jedoch betont er, dass "übertriebene, symbolisch aufgeladene Gendersprache" vermieden werden sollte. Konkret bedeutet das, dass künftig "Leserinnen und Leser" statt "LeserInnen" verwendet werden soll.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte in seiner ersten Regierungserklärung im vergangenen Dezember angekündigt, das Gendern an Schulen und in Behörden in Bayern künftig verbieten zu wollen. Bildungsverbände übten daran scharfe Kritik.