Oktoberfest 2024: Verdächtiger wegen Vergewaltigung auf der Wiesn festgenommen

20.09.2024 • 18:08 Uhr

Bundespolizisten gehen durch den Hauptbahnhof in München. © picture alliance/dpa/Sven Hoppe

Waffenverbotszonen an Bahnhöfen

Die Bundespolizei hat für die Zeit des Oktoberfestes in München Waffenverbotszonen an mehreren Bahnhöfen der Stadt errichtet. Es handelt sich um Haupt- und Ostbahnhof sowie die S-Bahn-Haltestellen Donnersbergerbrücke und Hackerbrücke, teilte die Bundespolizei mit. Die Allgemeinverfügung gelte von Samstag, 21. September, 6.00 Uhr an bis 7. Oktober, 6.00 Uhr.

In dieser Zeit dürften an den Bahnhöfen und in ihrer Umgebung keine gefährlichen Werkzeuge, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messer aller Art mitgeführt werden.