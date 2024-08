Olympia-Newsticker: Alexander Zverev gegen Lorenzo Musetti im Tennis-Viertelfinale

Vor 1 Stunde

Unruh im Achtelfinale!

Bogenschießen, Olympischer Bogen, Einzel, Männer, Deutschlands Florian Unruh in Aktion. © Punit Paranjpe/AFP/dpa

Florian Unruh tritt in der 2. Runde gegen den Japaner Junya Nakanishi an. Dieser besiegte zuvor seinen Landsmann Takaharu Furukawa in insgesamt fünf Sätzen, doch gegen Unruh muss sich der Japan geschlagen geben.