Orcas rammen und versenken 15-Meter-Segeljacht vor Gibraltar

Eine Gruppe von Schwertwalen hat vor Gibraltar eine Jacht gerammt. Die Besatzung spürte Schläge an Rumpf und Ruder, dann drang Wasser in das Schiff ein.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Wie spanische Medien berichten, haben Orcas erneut eine Segeljacht in der Nähe von Gibraltar zum Sinken gebracht.

Die Segler hätten einen Notruf abgesetzt, als Wasser in das Boot eingedrungen war.

Eine Stunde nach dem Notruf wurden die Schiffbrüchigen wohlbehalten an Bord eines Tankers genommen.

Spanischen Medien zufolge haben Orcas erneut eine Segeljacht in der Nähe von Gibraltar versenkt. Am Sonntagmorgen (12. Mai) hätten die zwei Besatzungsmitglieder der 15-Meter-Jacht "Alborán Cognac" etwa 26 Kilometer vor Kap Spartel in Marokko am südlichen Eingang zur Straße von Gibraltar zunächst dumpfe Schläge gegen den Rumpf wahrgenommen, berichteten die spanische Zeitung "El País", das Portal 20Minutos und andere Medien unter Berufung auf den spanischen Seenotrettungsdienst.

Dabei sei das Ruderblatt beschädigt worden. Als dann Wasser in das Boot eingedrungen sei, hätten die Segler einen Notruf abgesetzt.

Im Video: Aufnahmen zeigen heftigen Kampf zwischen Orcas und Pottwalen

Seit 2020 bereits der siebte Vorfall

Ein Hubschrauber sei aus Spanien gestartet, und der in der Nähe befindliche Tanker "MT Lascaux" wurde gebeten, dem havarierten Schiff zu Hilfe zu kommen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf das Verkehrsministerium in Madrid. Eine Stunde nach dem Notruf wurden die Schiffbrüchigen wohlbehalten an Bord des Tankers genommen. Die Jacht konnte jedoch nicht geborgen werden und sank kurz darauf. Es war bereits der siebte derartige Vorfall seit 2020.

Anzeige

Anzeige

Expert:innen, die das Verhalten der intelligenten Tiere untersuchen, vermuten, dass Orcas die Jacht gerammt haben könnten. Diese Orcas gehören zu einer Gruppe von 37 Orcas, die zwischen dem Norden der Iberischen Halbinsel und der Straße von Gibraltar im Süden leben, berichtete die Zeitung weiter.

Warum die Orcas es seit 2020 immer wieder auf die Boote abgesehen haben, ist nicht bekannt. Obwohl stets von "Attacken" die Rede ist, sprechen Forscher:innen von "Interaktionen", da der Grund für dieses nur in diesem Seegebiet beobachtete Verhalten der Schwertwale nicht bekannt sei. Es sei möglich, dass die Tiere nur spielen wollten. Es könne sich aber auch um die Reaktion auf ein negatives Erlebnis mit einem Schiff handeln.

Im Video: Erschreckende Bilder aus Spanien: Segler schießen auf Orcas