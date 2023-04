Osterwetter: Schnee und 20 Grad

Frühlingstemperaturen oder Eiszeit zu Ostern? Laut dem Meterologen Jan Schenk könnte Deutschland von beidem etwas abbekommen.

20 Grad oder Schnee an Ostern? Beides sei möglich – je nach Region, wie "hna" unter Berufung auf Aussagen des Meterologen Jan Schenk von "The Weather Channel" schreibt.

Zwar sei Schnee an Ostern recht selten – lässt sich aber nicht ausschliessen. Auch in diesem Jahr könne in manchen Regionen ein weißes Osterfest nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

So liegen in der Karwoche die Temperaturen zunächst im einstelligen Bereich. Somit ist es nicht nur kalt, sondern es bestehe mancherorts auch die Möglichkeit, dass es zu Ostern schneien könne, schreibt "hna".

Deutschland-Wetter gespalten

Zuletzt lag in Deutschland im Jahr 2013 Schnee am Ostersonntag. Einen weißen Ostermontag gab es das letzte Mal im Jahr 1978, wie "hna" nach Informationen von "Kachelmannwetter" schreibt.

In manchen Regionen Deutschlands kann es in diesem Jahr am Ostersonntag (9. April) und Ostermontag (10. April) zu Nachtfrost kommen. Tagsüber steigen die Temperaturen am Osterwochenende allerdings wieder an.

An den beiden Tagen könne es dann in der Bundesrepublik zu einer gespaltenen Wetterlage kommen. So würde den Westen Warmluft erreichen. Damit seien dort bis zu 20 Grad möglich, so der Wetter-Experte. Im Osten hingegen lägen die Temperaturen bei maximal zehn Grad – es bleibt also vergleichsweise kalt.

Von Schnee überrascht werden könnten die Menschen im östlichen Teil des Erzgebirges in Sachsen – dies ließe sich allerdings nicht mit Sicherheit bestätigen, fügt Schenk hinzu.

Nassester März seit 20 Jahre

Der März hat bereits einen Rekord aufgestellt. So fiel in diesem Monat soviel Niederschlag wie in keinem Vergleichsmonat seit 2001, schreibt "hna " unter Berufung auf den Deutschen Wetterdienst (DWD) abschließend.