Papenteich: Merkwürdige Häufung von Leukämie-Erkrankungen in niedersächsischer Gemeinde

Eine ungewöhnlich hohe Zahl an Leukämieerkrankungen hat die Gemeinde Papenteich zu verzeichnen. Ein Erkrankungs-Cluster ist bisher noch keines ersichtlich.

Das Wichtigste in Kürze 21 Fälle von "akuten Leukämien" wurden in der Samtgemeinde Papenteich (Landkreis Gifhorn) in der Zeit von 2016 bis 2021 registriert.

Dies sind doppelt so viele wie erwartet.

18 der Erkrankten sind bereits gestorben.

In der Samtgemeinde Papenteich (Niedersachsen) wurden laut dem Epidemiologischen Krebsregister Niedersachsen (EKN) doppelt so viele Neuerkrankungen an "akuten Leukämien" registriert, wie erwartet, berichtet die "Braunschweiger Zeitung" (BZ).

Doppelte Zahl der Leukämie-Erkrankungen

Für die Zeit von 2016 bis 2021 sind - ausgehend von der Inzidenz, also der Zahl der Neuerkrankungen in einem Jahr pro 100.000 Einwohner:innen - 10,1 Krebserkrankungen der Diagnosegruppe "akute Leukämien" erwartet worden, so die Auswertung des EKN.

Gemeldet wurden in der rund 25.000 Einwohner:innen großen Samtgemeinde Papenteich allerdings 21 Leukämie-Fälle.

Betroffen von den Erkrankungen sind ausschließlich Frauen und Männer im Alter von 45 Jahren und älter, die über das gesamte Gebiet der Samtgemeinde verteilt leben, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Gifhorn von Mittwoch (10. Juli).

Dabei sind sechs Personen im Alter von 45 bis 49 Jahren an "akuter Leukämie" erkrankt, fünf Menschen im Alter von 60 bis 74 Jahren und zehn im Alter von 75 Jahren und älter.

Laut dem EKN liegt die Erkrankungshäufigkeit für beide Geschlechter über dem niedersächsischen Durchschnitt, Frauen sind etwas häufiger betroffen als Männer.

18 Menschen bereits tot

Gifhorns Landrat Tobias Heilmann zog zudem im Landtag die traurige Bilanz, dass bereits 18 der insgesamt 21 Erkrankten gestorben seien. Eigentlich hätte das Gesundheitsamt die Erkrankten befragen wollen, um eventuell ein mögliches Muster für das vermehrte Auftreten der Krankheit zu finden.

Man findet die Fälle kreuz und quer im Papenteich. Tobias Heilmann, Landrat Gifhorn

"Man findet die Fälle kreuz und quer im Papenteich", so der Landrat. Es gebe also keine örtlichen Schwerpunkte. Demnach lässt sich bisher auch kein Erkrankungs-Cluster feststellen.

Um dennoch möglichen Ursachen auf die Schliche zu kommen, befragen die Mitarbeiter:innen des Gifhorner Gesundheitsamts nun auch nahe Angehörige der verstorbenen Krebspatient:innen zu den Umständen. Nach Angaben Heilmanns würden diese auch bereitwillig die Fragen beantworten, schreibt die BZ.