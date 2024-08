Parteitag der Demokraten: US-Präsident Biden möchte Ansprache halten

Nach Abgaben des Weißen Hauses möchte der amtierende US-Präsident Joe Biden beim Parteitag der Demokraten eine Rede halten. Bei der Veranstaltung werden die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr Vize Tim Walz offiziell in den Wahlkampf geschickt.

US-Präsident Joe Biden will zu Beginn des Parteitags der Demokraten in Chicago im Bundesstaat Illinois eine Rede halten. Der 81-Jährige soll direkt am Montagabend (Ortszeit) sprechen, wie das Weiße Haus mitteilte. Die Zusammenkunft der Partei findet unter anderen Vorzeichen statt als erwartet, nachdem sich Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus zurückgezogen und Platz für Vizepräsidentin Kamala Harris gemacht hat.

Im Video: Harris verspricht Steuersenkungen und will die Mittelschicht entlasten

Die Nominierung seiner Stellvertreterin zur Präsidentschaftskandidatin hätte eigentlich in Chicago geschehen sollen, wurde aus bürokratischen Gründen aber bereits digital abgewickelt. Der Parteitag dürfte deshalb nun vor allem dazu dienen, Harris und ihren Vizekandidaten Tim Walz mit einer großen Show zu feiern und ihnen Schwung für den Wahlkampf in den kommenden Wochen zu geben.

Erwartet wird am ersten Abend des Parteitages auch eine Rede von First Lady Jill Biden. Genaue Uhrzeiten wurden für die Reden der Bidens noch nicht bekanntgegeben.