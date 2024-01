Passagierflugzeug am Flughafen Tokio in Flammen - Mehrere Tote

Alarm in Japan: Ein Passagierflugzeug hat bei der Landung auf dem Flughafen in Tokio Feuer gefangen. Der Grund dafür war offenbar eine Kollision mit einem Flugzeug der Küstenwache. Mehrere Menschen kamen bei der Kollision ums Leben.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ein japanischer Flieger hat in Tokio Feuer gefangen.

Das japanische Fernsehen zeigte die schockierenden Momente live im TV.

Alle Passagiere seien zwar evakuiert worden, doch fünf Menschen werden vermisst.

Am Tokioter Flughafen Haneda in Japan ist ein Passagierflugzeug in Brand geraten. Fünf Menschen kamen bei der Kollision ums Leben, wie japanische Medien am Dienstag (2. Januar) berichteten. Live-Bilder des japanischen Fernsehens zeigten, wie Passagiere während der Löscharbeiten die Maschine über eine Notrutsche verließen.

Die Fluggesellschaft teilte laut der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass alle 379 Passagiere und Besatzungsmitglieder sicher evakuiert worden seien. Grund für die Flammen am Flieger soll eine Kollision mit einem Flugzeug der Küstenwache gewesen sein.

Die Küstenwache erklärte, sie untersuche die Möglichkeit, dass eines ihrer Flugzeuge mit dem Passagierflugzeug kollidiert sei. Fünf der sechs Besatzungsmitglieder des Flugzeugs der Küstenwache würden noch vermisst, während eines den Flammen entkommen sei, berichtete der staatliche Rundfunk NHK.

Ein Sprecher der Japan Airlines sagte, die Maschine sei vom Flughafen Neu-Chitose auf der nördlichen Insel Hokkaido gestartet. Der Flughafen habe nach dem Vorfall alle Start- und Landebahnen geschlossen, sagte ein Sprecher des Flughafens.