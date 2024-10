Zwei Unterbrechungen und ein vorzeitiges Ende: Eine Wahlkampfveranstaltung Donald Trumps in Pennsylvania läuft anders als geplant. Die Reaktion des Republikaners überrascht.

Das Wichtigste in Kürze Bei einem Wahlkampfauftritt von Donald Trump sind mehrere Menschen kollabiert.

Der US-Präsidentschaftskandidat wandelt die Veranstaltung spontan in ein Musik-Event um.

Der Auftritt endet dennoch vorzeitig.

Eine Wahlkampfveranstaltung des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in Pennsylvania musste aufgrund mehrerer medizinischer Notfälle vorzeitig abgebrochen werden. Die von der republikanischen Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, moderierte Townhall-Veranstaltung wurde nach einer halben Stunde durch den ersten medizinischen Vorfall gestört, woraufhin Trump das Abspielen des Liedes "Ave Maria" anordnete, während Sanitäter sich um die betroffene Person kümmerten.

Kurz darauf ereignete sich ein weiterer Vorfall, und aufgrund der hohen Temperaturen im Saal forderten Trump und Noem, die Türen zu öffnen, um für Abkühlung zu sorgen. Trotz der Unterbrechungen verließen Trump und Noem die Bühne nicht sofort, sondern nutzten die Gelegenheit, um die Veranstaltung in ein spontanes Musikfest umzuwandeln.

Trump: "Möchte noch jemand in Ohnmacht fallen?"

Trump scherzte über die Situation, spielte mehrere Lieder ab und tanzte auf der Bühne, bevor er sich schließlich mit einigen Anhänger:innen unterhielt. "Möchte noch jemand in Ohnmacht fallen?", fragte Trump ironisch.

Bei Wahlkampfveranstaltungen kommt es immer wieder zu medizinischen Notfällen und infolgedessen zu Unterbrechungen. Viele Besucher:innen warten stundenlang auf Einlass, die Sicherheitsvorkehrungen sind streng, dass so mancher ans Ende seiner Kräfte geraten kann.

Pennsylvania ist wahlentscheidend

Pennsylvania gilt aufgrund des engen Rennens zwischen Trump und seiner demokratischen Konkurrentin Kamala Harris als einer der entscheidenden Bundesstaaten bei der Wahl. Manche Experten halten ihn wegen der hohen Zahl an Wahlleuten sogar für den wichtigsten überhaupt.

Ohne einen Sieg in dem von einer starken Mittelschicht geprägten Bundesstaat wäre der Einzug ins Weiße Haus zumindest deutlich schwieriger. Auch Harris machte am Montagabend (Ortszeit) Wahlkampf in Pennsylvania.