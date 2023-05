Der britische Geheimdienst vermutet einen Strategiewechsel aufseiten Russlands. In der Nacht wurden zahlreiche ukrainische Regionen von Drohnen angegriffen. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Ticker.

16.26 Uhr: Der Kreml hat offenbar seine Strategie geändert und will die russische Öffentlichkeit nun für ein Debakel in der Ukraine sensibilisieren. Wie das russische regierungskritische Portal Meduza berichtet, wurden Dokumente von Putins Regierung an Staatsmedien verteilt, welche Anweisungen für den Berichterstattungsstil im Falle einer ukrainischen Offensive beinhalten. Das Papier fordert die Medien dazu auf, die Gefahr einer ukrainischen Offensive nicht zu leugnen und anzuerkennen, dass die Ukraine bereit für eine Gegenoffensive ist.

Nicht zuletzt, weil ukrainische Erfolge in der Vergangenheit so gut wie nie erwähnt wurden, scheint dieser Haltungswechsel überraschend. Laut Kreml-Insidern soll die Strategie darauf abzielen, eine Demoralisierung der russischen Truppen zu vermeiden und die russischen Bürger auf einen möglichen Kampf vorzubereiten.

Auch das US-amerikanische "Institute for the Study of War" (ISW) verweist darauf, dass der Kreml ukrainische Erfolge bis zuletzt heruntergespielt und in den staatlichen russischen Medien kaum erwähnt hat. Ebendies soll zu einer extremen Demoralisierung der russischen Truppen an der Front geführt haben. Jetzt versucht der Kreml wohl einen Strategiewechsel.

Selenskyj besucht am 13. Mai Kanzler Scholz in Berlin

3. Mai, 12.30 Uhr: Wolodymyr Selenskyj wird am 13. Mai Berlin besuchen. Das bestätigte die Berliner Polizei dem "Tagesspiegel". Näheres zu den geplanten Sicherheitsmaßnahmen konnte eine Sprecherin zwar bislang nicht nennen, allerdings hätten die Vorbereitungen bereits begonnen.

Laut der Sprecherin solle Selenskyj am militärischen Teil des Hauptstadtflughafens BER landen. Wie die "B.Z." berichtet, würde er im Hotel Ritz-Carlton einchecken und am 14. Mai mit militärischen Ehren durch Bundeskanzler Olaf Scholz offiziell empfangen werden. Danach ist offenbar ein Helikopterflug nach Aachen geplant, wo er mit dem Karlspreis geehrt wird.

Russland nimmt ukrainische Geheimdienstmitarbeitende fest

3. Mai, 9.42 Uhr: Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass hat der russische Geheimdienst sieben Mitarbeitende des ukrainischen Geheimdienstes auf der Krim festgenommen. Dabei seien Angriffe auf den eingesetzten Gouverneur, Sergej Axjonow, und andere Regierungsvertreter vereitelt worden.

Dutzende russische Drohnenangriffe in mehreren Regionen der Ukraine

3. Mai, 9.31 Uhr: Laut Angaben von ukrainischen Behörden hat das russische Militär in der Nacht zum Mittwoch (3. Mai) mehrere Regionen mit Drohnen angegriffen. In der Region Kirowohrad gab es laut Gouverneur Andrij Raikowitsch Einschläge bei einem Öllager, Opfer habe es aber keine gegeben. Der Gouverneur berichtete von drei Drohnen, über das Ausmaß der Schäden konnte er noch keine Angaben machen.

Insgesamt habe Russland aus dem Gebiet Brjansk und vom Ostufer des Asowschen Meeres aus 26 Drohnen gestartet, 21 davon seien abgefangen worden. Über der Hauptstadt Kiew seien alle Drohnen abgeschossen worden. Weitere Angriffe habe es auch in den Gebieten Dnipropetrowsk und Mykolajiw gegeben. Gebäude seien beschädigt worden und Feuer ausgebrochen, doch auch hier gab es zunächst keine Berichte über mögliche Opfer.

Ein zerstörtes Gebäude in der südukrainischen Stadt Saporischschja. © AP

Britischer Geheimdienst vermutet Strategiewechsel bei russischen Angriffen

3. Mai, 8.59 Uhr: Bei Russlands Strategie im Ukraine-Krieg deutet sich laut britischem Geheimdienst ein Umschwenken an. Mutmaßlich werde nun verstärkt auf die militärische und industrielle Infrastruktur der Ukraine gezielt, weniger auf das Stromnetz. Auch glaube London, dass die Russen ihre Munitionsreserven schonen wollen, da sie in den vergangenen Tagen bei Angriffen weniger Geschosse einsetzten als früher, so das britische Verteidigungsministerium auf Twitter.

Erneut russischer Zug entgleist

3. Mai, 6.15 Uhr: Im russischen Grenzgebiet nahe der Ukraine ist zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit ein Güterzug nach einer Explosion entgleist. "Wegen illegaler Eingriffe in die Arbeit des Eisenbahnverkehrs" seien eine Lokomotive und rund 20 Waggons von den Schienen abgekommen, so die russische Eisenbahn RZD auf Telegram. Ersten Erkenntnissen zufolge sei niemand verletzt worden.

Dänemark liefert Material für bevorstehende Offensive

2. Mai, 16.20 Uhr: Dänemark stellt der Ukraine weiteres militärisches Material zur Verfügung, darunter Minenräumungs- und gepanzerte Bergungsfahrzeuge, Munition sowie ein finanzieller Beitrag zur Beschaffung von Luftverteidigung. Das Unterstützungspaket hat einen Wert von umgerechnet etwa 228 Millionen Euro und ist damit das größte, dass die Ukraine bisher von dem skandinavischen EU-Land erhalten hat. Damit sollen die Möglichkeiten des angegriffenen Landes gestärkt werden, in den kommenden Monaten eine Offensive durchzuführen.

Ukraine verlängert Kriegsrecht

2. Mai, 15.54 Uhr: Die Ukraine hat das Kriegsrecht und die allgemeine Mobilmachung um weitere 90 Tage bis zum 18. August verlängert. Dafür gab es im Parlament eine deutliche Zweitdrittelmehrheit. Beides war unmittelbar nach der russischen Invasion vor 14 Monaten ursprünglich für 30 Tage ausgerufen und seitdem immer wieder verlängert worden. Das bedeutet auch, dass Männer im wehrpflichtigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren das Land nur im Ausnahmefall verlassen dürfen.

Russland beziffert ukrainische Verluste

2. Mai, 13.01 Uhr: Laut dem russischen Verteidigungsministerium hat das ukrainische Militär im April hohe Verluste hinnehmen müssen, 15.000 Mann habe es verloren, so Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Außerdem sei es der russischen Armee im April gelungen, acht feindliche Flugzeuge, 277 Drohnen, 430 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge sowie 225 Artilleriegeschütze abzuschießen. Die Aussagen ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine verurteilt neue Taktik Russlands

2. Mai, 10.31 Uhr: Die Ukraine wirft Russland eine veränderte Taktik vor, welche gezielte Angriffe auf Wohngebiete beinhalten. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie direkte Angriffe eben auf zivile Mehrfamilienhäuser oder Orte ausführen, an denen es viele Häuser der Zivilbevölkerung gibt", so der Berater des Präsidentenbüros Mychajlo Podoljak. Dadurch wolle Moskau eine verfrühte Gegenoffensive der Ukraine provozieren und testen, wie gut sie den eigenen Luftraum schützen könne.

Russland leidet unter Munitionsknappheit

2. Mai, 9.19 Uhr: Russland verfügt nicht über ausreichend Munition, um bei Offensiven in der Ukraine entscheidende Fortschritte zur erzielen. Zu dieser Einschätzung kommt der britische Geheimdienst. Zwar räume Moskau der Stärkung der Rüstungsindustrie oberste Priorität ein, man werde dem hohen Kriegsbedarf aber nicht gerecht. Die Knappheit führe unter anderem zu internen Streitigkeiten, besonders zwischen der Arme und dem Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin.