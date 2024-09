Polen: Kind (6) in Babyklappe ausgesetzt - Keine Strafe für die Eltern?

Eine unvorstellbare Tat spielte sich in einer kleinen Stadt in Polen ab. Ein sechsjähriges Mädchen wurde in einer Babyklappe abgegeben. Ihr wurde von den Eltern vorgegaukelt, dass sie wieder abgeholt wird. Nun sollen die Erziehungsberechtigten offenbar straffrei davonkommen.

Die Eltern der sechsjährigen Eliza aus Polen wollten offenbar in die Niederlande auswandern – aber anscheinend ohne ihre Tochter.

Demnach soll der Vater des kleinen Mädchens das Kind mit dem Wissen der Mutter am 26. August in eine Babyklappe eines Franziskanerklosters, dem sogenannten "Fenster des Lebens", in dem rund 50 Kilometer vom Wohnort entfernten Warschau gesteckt haben. Zwar hält sich die Polizei mit Details zurück, habe aber gegenüber RTL bestätigt, dass die Eltern wohl gemeinsam gehandelt hätten.

Nonnen fanden Sechsjährige

Nonnen fanden das Mädchen in der Babyklappe. Wie RTL berichtet, sei Eliza ruhig gewesen, da ihr ihre Eltern versprochen hatten, wieder zurückzukommen. "Wir waren sehr überrascht und besorgt, dass dieses Kind schon so groß war", äußert sich eine der Nonnen. "Sie war sehr schläfrig, und meine Schwestern haben gleich ein Kinderbett vorbereitet." Allerdings sei sie zumindest körperlich unversehrt gewesen.

Polnischen Medien zufolge seien die Eltern hoch verschuldet. Nachdem die Nonnen mit der Polizei gesprochen hätten, habe sich zudem herausgestellt, dass die Eltern der kleinen Eliza gezielt gehandelt und ihre Tochter belogen hätten. Demnach hätten sie offenbar keinen anderen Ausweg gesehen, als das Kind wegzugeben.

Zudem sei der Vater laut "Focus" offenbar polizeilich bekannt, da er wegen nicht gezahltem Unterhalt bereits für mehr als zwei Monate im Gefängnis gewesen sei.

Eliza nennt Heimatadresse

Aufgrund ihres Alters habe die kleine Eliza den Polizeibeamt:innen im Nachhinein ihren Namen und den ihrer Eltern sowie die Heimatadresse in der Stadt Nasielsk nennen können.

Als die Beamt:innen das Haus der Eltern aufgesucht hatten, sollen sie vor der Tür mehrere gefüllte Müllsäcke mit Spielzeug des Mädchens gefunden haben, schreibt der "Focus". Zudem hätten sich die Eltern der Sechsjährigen geweigert, sie abzuholen. Daher sei sie in einer Betreuungseinrichtung untergekommen.

Wie die polnische Zeitung "Fakt" berichtet, hätten andere Angehörige von Eliza nichts von dem Vorhaben der Eltern gewusst. Die Großmutter sei erschüttert gewesen und um Kontakt mit ihrer Enkelin gebeten.

Wie das weitere Vorgehen aussehen wird und somit auch die Zukunft der kleinen Eliza, müsse nun ein Gericht entscheiden.

Eltern kommen offenbar unschuldig davon

Der erste Eindruck vermittelt eigentlich, dass sich sowohl Vater als auch Mutter der Sechsjährigen vor Gericht für ihre Tat verantworten müssen. Jedoch haben sich beide offensichtlich nicht strafbar gemacht.

Da das Kind in einer Babyklappe zurückgelassen wurde, welche in Polen – genau wie in Deutschland – dazu dient, dass verzweifelte Eltern ihre Kinder (in der Regel Babys) dort anonym abgeben können, werde das Handeln der Eltern offenbar nicht als Straftat gewertet, wie RTL berichtet. Auch nicht, wenn es sich um Kinder im Kindergarten- oder Schulalter handele, da es keine Altersgrenze für eine Babyklappe gebe.

"Die Babyklappen in Polen sind dafür da, Kindern einen sicheren Ort zu bieten", erklärt Jakub Pacyniak von der Polizei Warschau. "Auch wenn dieser Fall mit einer Sechsjährigen wirklich einzigartig ist."