Anzeige
Bevölkerung gewarnt

Polens Luftwaffe schießt Drohnen während russischer Angriffe ab

  • Aktualisiert: 10.09.2025
  • 04:56 Uhr
  • dpa
Die polnische Luftwaffe stieg wegen russischer Angriffe auf die Ukraine zur Sicherung des eigenen Luftraums auf.
Die polnische Luftwaffe stieg wegen russischer Angriffe auf die Ukraine zur Sicherung des eigenen Luftraums auf.© Czarek Sokolowski/AP/dpa

Russlands Krieg gegen die Ukraine greift auf Nato-Gebiet über: Polens Luftwaffe zerstört Drohnen im eigenen Luftraum - die Regierung warnt die Bevölkerung und stellt klar, dass man künftig noch härter reagieren werde.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Polens Luftwaffe hat mehrere Drohnen abgeschossen, die während russischer Angriffe in den polnischen Luftraum eingedrungen waren.

  • Regierungschef Donald Tusk steht dazu im engen Austausch mit Militär- und Regierungsführung und kündigte ein entschlossenes Vorgehen an.

  • Polen ist ein zentraler Verbündeter der Ukraine, rüstet massiv auf und hatte bereits zuvor härtere Maßnahmen gegen Luftraumverletzungen angekündigt.

Während russischer Luftangriffe gegen die Ukraine hat Polens Luftwaffe Drohnen zerstört, die in den Luftraum des Nato-Landes eingedrungen waren. Dies teilte das Oberkommando der Streitkräfte auf X mit. "Die Operation zur Identifizierung und Neutralisierung der Objekte ist noch im Gange", hieß es. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zu Hause zu bleiben und die Mitteilungen der Behörden zu verfolgen.

Donald Trump, Wladimir Putin, Olaf Scholz

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Polens Regierungschef Donald Tusk schrieb auf X, es seien Waffen gegen die Flugobjekte eingesetzt worden. Er sei in ständigem Kontakt mit der Armeeführung, dem Verteidigungsminister und dem Präsidenten.

Anzeige
Anzeige

Härteres Vorgehen gegen Luftraumverletzungen angekündigt

In den vergangenen Wochen waren mehrfach Drohnen in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hatte bereits am Dienstag (9. September) gesagt, die Drohnen könnten zukünftig abgeschossen werden, wenn dies vertretbar sei.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist ein wichtiger politischer und militärischer Verbündeter der von Russland angegriffenen Ukraine. Das Land hat auch eine zentrale Funktion als logistische Drehscheibe für die Militärhilfe des Westens für Kiew. Polen fühlt sich auch selbst von Russland bedroht und rüstet massiv auf.

Mehr News
iPhone Air
News

iPhone Air: Apple stellt dünnstes iPhone aller Zeiten vor

  • 09.09.2025
  • 21:20 Uhr
US-Präsident Trump
News

Trump äußert Bedauern über Israels Angriff auf Hamas in Katar

  • 09.09.2025
  • 20:50 Uhr
Sébastien Lecornu
News

Macron macht Verteidigungsminister Lecornu zu seinem neuen Premierminister Frankreichs

  • 09.09.2025
  • 20:29 Uhr
QATAR-SECURITY/
News

Israel bombardierte Hamas in Doha: Terroristen bezeichnen Attacke als "gescheitert"

  • 09.09.2025
  • 19:44 Uhr
CHINA-EU/SUMMIT
News

Von der Leyens Vision für Europa: Rede zur Lage der EU im Livestream ansehen

  • 09.09.2025
  • 17:32 Uhr
Fühlen, sehen, kippen
News

Gefälschte 20-Euro-Scheine im Umlauf: So können Sie das Falschgeld erkennen

  • 09.09.2025
  • 16:48 Uhr
Der ehemalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU)
News

Regierungskrise in Paris: Laschet und Linken-Chef van Aken ziehen unterschiedliche Lehren

  • 09.09.2025
  • 16:11 Uhr
Der Eiffelturm in Paris
News

Neue Euro-Krise? Das sagen Experten zu Frankreichs Haushaltsstreit

  • 09.09.2025
  • 15:45 Uhr
Merz Waffenruhe
News

Angebliche Eisbärenjagd: Merz im Visier russischer Propaganda

  • 09.09.2025
  • 15:28 Uhr
QATAR-SECURITY/
News

Israel meldet Angriff auf Hamas-Führung in Katar

  • 09.09.2025
  • 15:26 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 9. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 19:45

  • 08:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 18:00

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 18:00

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 15:45

  • 10:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 8:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:00
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12