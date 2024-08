Polizei sucht Vermissten im Auensee in Kissing - mehrere Tage Badeverbot

Ein Badebesuch am Auensee Kissing endet mit einem Großeinsatz der Polizei. Die Suche nach dem vermissten Mann hält weiter an - Badegäste dürfen vorerst nicht im See schwimmen gehen.

Anzeige

Die Suche nach einem seit Sonntag (4. August) vermissten Mann am Kissinger Auensee wird für die Rettungskräfte zu einer immer größeren Herausforderung. Jetzt wurde der See für Badegäste gesperrt.

Suche nach Vermisstem gestaltet sich schwierig

Nachdem am Sonntag (4. August) ein aufmerksamer Badegast bemerkte, dass ein Handtuch längere Zeit herrenlos am Strand lag, habe dieser die Wasserwacht alarmiert, berichtet die "Friedberger Allgemeine". Mittels Lautsprecherdurchsagen sei zunächst versucht worden, den Eigentümer des Handtuchs und der dort gefundenen Wertsachen ausfindig zu machen. Daraufhin hätten Rettungskräfte den See durchsucht, um die vermisste Person zu finden, mussten aber ohne Erfolg aufgeben.

Auch am darauffolgenden Montag (5. August) habe die Suche am Abend abgebrochen werden müssen. Ein Großaufgebot an Spezialkräften vor Ort, darunter Spürhunde, Hubschrauber, Drohnen, Boote und Taucher, habe den vermissten Mann bislang nicht finden können, so der Bericht weiter.

Im Video: Deutsche vermisst - Gletschereinsturz am Mont Blanc

Die Identität des vermissten Mannes wurde von der Polizei bisher nicht bekannt gegeben. Im Umfeld der Person werde parallel ermittelt. Laut Karl Schreiner, Leiter der Polizeidienststelle Friedberg und Einsatzleiter vor Ort, gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass sich der Mann anderswo aufhält. Der Mann habe sein Handtuch, seinen Ausweis, Schlüssel und sein Fahrrad am Ufer zurückgelassen. Die Polizei setze die Ermittlungen fort.

Anzeige

Anzeige

Badeverbot aufgrund der Vermisstensuche

Die Gemeinde Kissing habe auf Anweisung der Polizei eine Allgemeinverfügung erlassen, so der Bericht. Bis einschließlich Donnerstag (8. August) gelte am Kissinger Auensee ein Badeverbot. Das Ostufer des Sees sei vom örtlichen Bauhof abgesperrt, Hinweisschilder seien aufgestellt worden.

Laut Polizei soll am Mittwoch (7. August) ein Polizeitaucher gezielt einige Punkte absuchen, an denen zuvor Spürhunde angeschlagen hatten. Schreiner habe betont, dass dies der letzte Schritt sein werde, nachdem alle anderen möglichen Maßnahmen bereits ergriffen worden seien. "Dann haben wir alles gemacht, was möglich ist", wird der Leiter der Polizeidienststelle Friedberg zitiert.

Anzeige

Anzeige

Auch außerhalb der offiziellen Suchzeiten seien Polizeistreifen sowohl zu Fuß als auch mit einer Drohne im Einsatz. Die Wasserwacht unterstütze die Suche mit Booten, um Randbereiche abzusuchen, an denen eine eventuelle Leiche angeschwemmt worden sein könnte.

Der Kissinger Auensee ist an vielen Stellen von Schilf, Gräsern und Weiden mit Wurzelwerk umgeben, was die Suche erschwert.