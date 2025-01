Preis "Mogelpackung des Jahres" geht an Granini Trinkgenuss Orange

Dem Getränk "Granini Trinkgenuss Orange" von Eckes-Granini wird eine besondere "Ehre" zuteil: Die Verbraucherzentrale Hamburg kürt das Produkt zur "Mogelpackung des Jahres 2024". Der Grund dafür ist im wahrsten Sinne des Wortes zuckersüß.

Das Wichtigste in Kürze Noch nie haben sich so viele Verbraucher:innen an der Wahl zur "Mogelpackung des Jahres" beteiligt.

Insgesamt gaben mehr als 32.000 Personen ihre Stimmen ab und wählten fünf Produkte zur "Mogelpackung des Jahres 2024".

Der erste Platz wurde an "Granini Trinkgenuss Orange" von Eckes-Granini vergeben.

Jahr für Jahr werden Unternehmen für ihre Produkte ausgezeichnet. Mal, weil sie besonders gut sind oder innovativ - manchmal aber auch aufgrund der schlechten Qualität. Einmal mehr hat die Verbraucherzentrale Hamburg Verbraucher:innen um ihre Meinung gebeten - unter anderem zum "Granini Trinkgenuss Orange" von Eckes-Granini. Das Urteil fiel eindeutig negativ aus.

Zuckerwasser statt echtem Saft

Firmen, deren Produkte zur "Mogelpackung des Jahres" gekürt werden, sind wohl selten stolz auf einen derartigen Award. Schließlich gibt er die Meinung echter Verbraucher:innen wieder. Und auf diese Menschen sind Unternehmen angewiesen. Beim genannten Granini-Saft ist die Bezeichnung "Mogelpackung" in der Tat angebracht.

Denn der Hersteller hat laut Verbraucherzentrale Hamburg die Rezeptur seines beliebten Orangensaftes zugunsten des eigenen Gewinns verändert, indem die Menge des Orangensaftes pro Flasche halbiert und durch Zuckerwasser ersetzt worden sein soll. Der Preis für die deutlich schlechtere Qualität und nur 50 Prozent Fruchtsaft soll aber gleich geblieben sein. "Bezogen auf den Fruchtsaftanteil entspricht dies einer Verdoppelung des Preises", so die Hamburger Verbraucherschützer.

Anpassung der Rezeptur

Granini-Eckes soll aber nicht nur den Saft gestreckt, sondern auch versucht haben, dies zu vertuschen. Das Etikett bliebt nämlich fast unbemerkt gleich. Wo vorher prominent "100 % Fruchtsaft" stand, steht nunmehr kleinlaut "50 % Fruchtsaft". Ein Hinweis zur neuen "Komposition" der Zutaten soll gänzlich fehlen.

Zu dem Schritt, den Saft zu strecken, sah sich das Unternehmen wohl gezwungen: "Um die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) des granini Sortiments in diesem Jahr stabil halten zu können, haben wir den granini Orangensaft (Fruchtgehalt 100 %) durch einen Orangennektar (Fruchtgehalt 50 %) ersetzt. Diese Anpassung ermöglicht es uns, einerseits die Verfügbarkeit trotz der momentanen Knappheitssituation zu gewährleisten und andererseits die Preise trotz erheblicher Preissteigerung der Rohware konstant zu halten", zitieren die Hamburger Verbraucherschützer aus der Stellungnahme der Eckes-Granini Deutschland GmbH.

Die Erklärung ändert nichts an der Enttäuschung, nun ein minderwertigeres Produkt im Glas zu haben. Zum gleichen Preis, wohlgemerkt. Die Verbraucherschützer haben sogar Verständnis, wenn höhere Kosten an Verbraucher:innen weitergegeben werden. Dennoch seien "schrumpfende Füllmengen und der Verzicht auf wertvolle Zutaten" der falsche Weg, um Margen zu sichern. "Statt Shrink- und Skimpflation brauchen wir mehr Preisklarheit und -wahrheit!" Inzwischen deklariert Granini den betreffenden Saft auf der eigenen Webseite mit der Bezeichnung "Orangensaft 50 %". Auch in der näheren Beschreibung wird immer wieder der Zusatz "50 %" prominent erwähnt.

So viele Wahlteilnehmer:innen wie noch nie

Granini war nicht der einzige Kandidat für einen Platz im Ranking um die "Mogelpackung des Jahres 2024". Weitere Produkte wie Gewürzsalz, Eis oder Waffeln erhielten eine "Auszeichnung". Das Interesse der Menschen am Thema Mogelpackungen sei ungebrochen hoch, die Verbraucherzentrale Hamburg. An der Abstimmung hätten sich in diesem Jahr 50 Prozent mehr Verbraucher:innen als 2023, insgesamt 32.441, beteiligt. Es sei eines der besten Ergebnisse in der Geschichte der Mogelpackung-Wahl.

Die "Sieger" zur Mogelpackung des Jahres 2024

1. Platz: Granini Trinkgenuss Orange von Eckes-Granini mit 15.694 Stimmen (48,4 Prozent)

2. Platz: Lebensbaum Tomaten-Gewürzsalz von Ulrich Walter mit 6.892 Stimmen (21,2 Prozent)

3. Platz: Cremissimo Bourbon Vanille von Unilever mit 4.544 Stimmen (14,0 Prozent)

4. Platz: Dove Duschcreme von Unilever mit 3.086 Stimmen (9,5 Prozent)

5. Platz: Biscotto Waffelblättchen von Aldi Nord mit 2.225 Stimmen (6,9 Prozent)