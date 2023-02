Produktrückrufe bei Aldi: Bloß nicht essen

Plastikteile in Hackfleisch und Schimmelpilzgift in Pistazien: Der Discounter Aldi ruft "Gut Bio Hackfleisch" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24. Februar und verschieden Pistazien-Chargen zurück. Betroffen sind sowohl Filialen von Aldi Nord als auch Aldi Süd.

Der Discounter Aldi ruft die 400-Gramm-Packung "Gut Bio Hackfleisch" der Danish Crown Fleisch GmbH mit Verbrauchsdatum 24. Februar 2023 zurück.

In Einzelfällen können sich in dem Fleisch Kunststofffremdkörper befinden, schreibt der "Spiegel". Wie "Ruhr24" berichtet, versichert der Discounter, dass keine andere Ware der Marke "Gut Bio" und der Danish Crown Fleisch GmbH zu dem Rückruf gehöre. So könnten Verbraucher:innen, die eine Packung mit einem anderen Verbrauchsdatum gekauft haben, diese unbedenklich verzehren. Aldi habe bereits reagiert und die möglicherweise mit Plastik belastete Ware umgehend aus dem Verkauf genommen, heißt es weiter.

Kund:innen, die das betroffene Produkt erworben haben, können es in jeder Aldi-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis würde erstattet – auch ohne Kassenzettel.

Pistazien mit Schimmelpilzgift

Aber nicht nur Hackfleisch ruft der Discounter zurück. Auch Pistazienkerne der Herstellerfirma PL FoodCom im schleswig-holsteinischen Elmenhorst, in denen erhöhte Werte des Schimmelpilzgifts Ochratoxin A gefunden wurden, stehen auf der Liste. Betroffen sind die 100-Gramm-Packungen sonder Marke "Trader Joe's, Pistazienkerne geröstet" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 15.09.2023 und "Trader Joe's, Pistazienkerne geröstet und gesalzen" (MHD 16.09.2023) von Aldi Nord.

Bei Aldi Süd handelt es sich um die Packungen "Farmer naturals Pistazienkerne-Beerenmix" (MHD 16.08.2023 und 19.09.2023), "Farmer naturals Pistazienkerne, geröstet & ungesalzen", (MHD 18.08.2023 und 17.09.2023) und "Farmer naturals Pistazienkerne geröstet & gesalzen", (MHD 15.08.2023 und 17.09.2023).