Prominente Unterstützung: US-Megastar Taylor Swift spricht sich für Kamala Harris aus

Nach dem TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump lassen Meinungen nicht lange auf sich warten. Popsensation Taylor Swift hat sich für die Demokratin ausgesprochen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Kamala Harris kann im US-Wahlkampf auf die Unterstützung von Superstar Taylor Swift zählen.

Das verkündete die Sängerin kurz nach der TV-Debatte zwischen Harris und ihrem republikanischen Konkurrenten Donald Trump.

Swifts Beistand könnte wertvoll für die Demokraten sein: Sie hat enormen Einfluss auf eine große Fangemeinde.

US-Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris kann sich über prominenten Beistand freuen: US-Superstar Taylor Swift hat der Demokratin in einem Instagram-Post ihre Unterstützung ausgesprochen.

Swift: Werde Harris und Walz wählen

Der Post wurde unmittelbar nach dem Ende des ersten TV-Duells zwischen Harris und dem Republikaner Donald Trump auf dem Account der Sängerin veröffentlicht. Zunächst wurde der Beitrag auf keinem anderen Kanal der Künstlerin in sozialen Medien geteilt. Vorab war länger darüber spekuliert worden, ob der Popstar sich zu Wort melden würde, um Harris ihre Unterstützung auszusprechen - und damit ihren großen Einfluss bei jungen Leuten in den USA einzusetzen.

Swift schrieb in dem Post, sie habe die Fernsehdebatte zwischen Harris und Trump verfolgt. Es sei ein guter Zeitpunkt, sich über die jeweiligen Positionen der Kandidaten zu informieren. Sie werde bei der anstehenden Präsidentenwahl für Harris und deren Vizekandidaten Tim Walz stimmen, kündigte Swift an. Mit Blick auf die Demokratin schrieb sie: "Ich halte sie für eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit und glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Pluspunkt für Harris? Swift hat riesige Fangemeinde

Für Kamala Harris kann die Unterstützung der Musikerin extrem wertvoll sein: Die 34-Jährige hat bei ihren Fans einen enormen Einfluss. Allein auf Instagram hat sie rund 283 Millionen Follower:innen. Auf der "Forbes"-Liste der weltweit einflussreichsten Frauen landete Swift jüngst auf Rang fünf. 2023 kürte das Magazin "Time" sie zur Person des Jahres. Swifts Privatvermögen wird auf über eine Milliarde US-Dollar geschätzt.

Etwa 53 Prozent der Erwachsenen in den USA gaben in einer 2023 veröffentlichten Umfrage an, Swift-Fans zu sein. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Wie die Sängerin selbst stammen die meisten ihrer Fans in den USA aus Vorstädten oder leben auf dem Land. Etwa die Hälfte sind weiblich und Millennials - wurden also wie Swift zwischen 1981 und 1996 geboren. Rund drei Viertel sind weiß. Swift hat also Einfluss auf eine wichtige Wählergruppe.

Über Jahre hatte Swift sorgfältig vermieden, politisch Stellung zu beziehen. 2018 erregte sie dann aber Aufsehen, als sie sich in Tennessee gegen die ultraradikale Kandidatin für den US-Senat, Marsha Blackburn, positionierte. Seitdem bezog Swift immer wieder politisch Stellung und forderte ihre Fans auf, wählen zu gehen - mit Erfolg. Allein nach einem solchen Aufruf von Swift auf Instagram im September 2023 wurden in kürzester Zeit 35.000 neue Wahl-Registrierungen gezählt. 2020 hatte sich Swift hinter Joe Biden gestellt. Damals sprach sie sich relativ spät im Wahljahr für den Demokraten aus.