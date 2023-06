Putin droht Wagner-Truppen mit "Neutralisierung"

Die Privatarmee-Gruppe Wagner rückt auf russisches Staatsgebiet vor. Damit eskaliert der sich seit Monaten zuspitzende Konflikt zwischen der Söldnertruppe und der Militärführung in Moskau.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die Söldnerarmee des Kreml-Kritikers Jewgeni Prigoschin ist in der Nacht zum 24. Juni auf russisches Staatsgebiet einmarschiert.

Russlands Verteidigungsminister lässt gegen Prigoschin wegen versuchten bewaffneten Aufstands ermitteln.

Die Söldnertruppen haben eigenen Angaben zufolge Militärobjekte in Südrussland besetzt.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat zur "Neutralisierung" der Drahtzieher aufgerufen.

Offene Kampfansage an den Kreml

Nachdem der Chef der Privatarmee-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, am Freitagabend (23. Juni) die Militärführung Russlands beschuldigt hatte, ein Lager seiner Söldnertruppen angegriffen und dabei viele seiner Männer getötet zu haben, eskaliert der Konflikt zwischen Moskau und der Privatarmee. Prigoschin drohte dem Kreml mit Gegenmaßnahmen. In der Nacht zum Samstag (24. Juni) marschierten seinen Angaben zufolge die Wagner-Söldner bereits nach Rostow am Don im Süden Russlands . Das sei aber nicht das Ende, sagte Prigoschin. Seine Kämpfer würden auch noch weiter als bis nach Rostow marschieren. Das russische Verteidigungsministerium bestritt einen Angriff.

Anzeige

Anzeige

Moskau ergreift Anti-Terror-Maßnahmen

Das russische Staatsfernsehen hatte in der Nacht zum Samstag (24. Juni) eine Sondernachrichtensendung ausgetrahlt, in der darüber informiert wurde, dass Prigoschin in Ungnade gefallen sei und festgenommen werden solle. Die Rede in der Sendung war von einer "Provokation" Prigoschins zum Nutzen der Ukraine. Den Staatsmedien zufolge wurden In der russischen Hauptstadt alle wichtigen Objekte unter besondere Kontrolle genommen. Zuvor waren Videos im Internet aufgetaucht, auf denen zu sehen ist, wie ein Schützenpanzer und ein gepanzerter Militärlaster vor dem russischen Parlament entlangfahren.

Wagner-Truppe besetzt Militärobjekte in Rostow

In einem am Samstagmorgen veröffentlichten Video teilte Jewgeni Prigoschin mit, dass seine Truppe Wagner wichtige militärische Objekte in Rostow am Don im Süden Russlands besetzt hat. "Unter unserer Kontrolle befinden sich Militärobjekte Rostows, darunter auch der Flugplatz", erklärte Prigoschin. Seinen Angaben zufolge kontrollieren seine Kämpfer auch das Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes in Rostow. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministerium liegt bislang dazu nicht vor.

Anzeige

Putin fordert "Neutralisierung" der Aufständischen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach dem bewaffneten Aufstand des Chefs der Söldnerarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, die "Neutralisierung" der Drahtzieher angeordnet. Die Streitkräfte hätten den Befehl erhalten, jene zu "neutralisieren", die den Aufstand organisiert hätten, sagte Putin in einer TV-Ansprache an die Nation am Samstag. Er warf den Wagner-Söldnern "Verrat" vor. Der Inlandsgeheimdienst FSB hat unterdessen die Wagner-Söldner dazu aufgerufen, Prigoschin festzusetzen.

Prigoschin drohen bis zu 20 Jahre Haft

"Für so ein Verbrechen ist ein Freiheitsentzug zwischen 12 und 20 Jahren als Strafe vorgesehen", heißt es in einer Erklärung der russischen Generalstaatsanwaltschaft vom Freitagabend. Die Einleitung des Verfahrens durch den Geheimdienst FSB sei "legal und begründet".