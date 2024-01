Seit Beginn des Ukraine-Krieges wird immer wieder die Debatte über eine weitere Eskalation des Konflikts angestoßen. Ein Putin-Vertrauter äußerte sich nun im Live-Fernsehen mit einer skurrilen Behauptung: Der Dritte Weltkrieg habe bereits begonnen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ein Putin-Verbündeter hat im russischen Fernsehen gesagt, der Dritte Weltkrieg sei "bereits im Gange".

Der Moderator zitierte vor diesem Hintergrund auch den Ex-US-Präsidenten Trump.

An die russische Wirtschaft richtete er einen konkreten Appell.

Der als Kreml-Propagandist bekannte russische Moderator Wladimir Solowjow hat behauptet, der Dritte Weltkrieg habe bereits begonnen. "Wir bewegen uns auf den Dritten Weltkrieg zu. Meiner Meinung nach ist er bereits im Gange", sagte der Verbündete des russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem TV-Auftritt, wie "Newsweek" am Montag (15. Januar) berichtete.

Der Kreml-Verbündete zitierte im selben Atemzug auch den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. "Übrigens denkt auch Trump so", fügte er an seine Theorie zum vermeintlichen Beginn des Dritten Weltkriegs hinzu. Er zeigte hierzu eine Trump-Kundgebung in Iowa vom Samstag (13. Januar), bei der der Republikaner nach den US-Angriffen im Jemen gefragt wurde. "Ich glaube, dass wir dem Dritten Weltkrieg näher sind als je zuvor", sagte der 77-Jährige in dem O-Ton, den Solowjow auf Russisch vorlas.

Anzeige

Anzeige

"Wir haben es mit mehr als 50 Ländern zu tun"

Laut dem Moderator wird Russland derzeit mit einem "gewaltigen Feind" konfrontiert. "Wir haben es sozusagen mit dem kollektiven Westen zu tun, das heißt mit mehr als 50 Ländern", führte er aus.

Er richtete auch einen konkreten Appell an seine Landsleute. Der Westen werde "seine Wirtschaft in Gang bringen und sie auf eine Kriegsgrundlage stellen", sagte er. Deshalb habe Moskau "nur eineinhalb bis zwei Jahre Zeit", um seine Wirtschaft "auf ein Niveau zu bringen, auf dem es diesen Ländern mit ihrem wirtschaftlichen Potenzial Paroli bieten kann".

Im Video: Putins Tochter gibt skurriles Interview