Rätsel Erde: Innerer Erdkern ändert seine Geschwindigkeit

Die Erde dreht sich seit Millionen von Jahren. Fast unbemerkt, tausende Kilometer unter der Erdoberfläche, steckt in ihr ein weiterer "Planet": Der innere Erdkern, der sich ebenfalls um seine Achse dreht - allerdings mit einer eigenen Geschwindigkeit.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Rotation des inneren Erdkerns soll sich deutlich verlangsamt haben.

Beschleunigung und Verlangsamung wohl einem natürlichen Rhythmus von etwa 70 Jahren unterworfen.

Effekte sind für den Menschen wohl nicht wahrnehmbar.

Die Erde ist längst nicht bis ins Detail erforscht und entschlüsselt. Forscher sollen nun entdeckt haben, dass der innere Erdkern, der sich unabhängig von der Erdkruste ebenfalls um die eigene Achse dreht, immer langsamer in Bewegung ist. Laut NTV soll sich die Geschwindigkeit, die sogar einmal schneller als die der Erdkruste war, inzwischen sogar langsamer als die Rotation der Erdkruste sein.

Rotation in Bewegung

Was sich zunächst wie ein unheimlicher Stoff für einen Fantasyfilm anhört, ist weitaus weniger beängstigend. Forscher sind der Ansicht, dass sich der Erdkern immer wieder beschleunigt und verlangsamt. Und das wohl in einem Rhythmus von etwa 70 Jahren. In den 2040er Jahren soll die Drehgeschwindigkeit wohl wieder an Fahrt aufnehmen.

Das Innere der Erde besteht aus einem glühend heißen, aber dennoch festen Metallkern, der einen Durchmesser von etwa 2.240 Kilometern aufweist. Wie und ob die Rotation des inneren Erdkerns Einfluss auf die Erde selbst hat, ist nicht gewiss. Allerdings decke sich die Verlangsamung und Beschleunigung "mit Veränderungen in mehreren anderen geophysikalischen Beobachtungen, insbesondere der Tageslänge und dem Magnetfeld", so das Forschungsteam. Diese Effekte seien für den Menschen allerdings nicht wahrnehmbar. Insgesamt ist aber vieles, was im Inneren der Erde geschieht nach wie vor nicht annähernd geklärt.