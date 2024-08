Rauchsäule über Rom: Wohnhäuser und Sitz von TV-Sender Rai bei Großbrand evakuiert

In Rom ist ein Großbrand ausgebrochen. Die Rauchschwaden waren noch in weiter Ferne zu erkennen, die Löscharbeiten erwiesen sich für die Feuerwehr als kompliziert.

Das Wichtigste in Kürze Auf dem römischen Hügel Monte Mario in Rom ist am Mittwochabend (31. Juli) ein Großbrand ausgebrochen.

Büros des italienischen öffentlich-rechtlichen Senders Rai sowie mehrere Wohnhäuser wurden evakuiert.

Die Löscharbeiten waren laut Feuerwehr wegen der plötzlichen Änderung der Windrichtung kompliziert.

Feuer-Alarm in der italienischen Hauptstadt: Wegen eines großen Brandes auf dem Hügel Monte Mario am Montagabend (31. Juli) in Rom sind Büros des italienischen öffentlich-rechtlichen Senders Rai sowie mehrere Wohnhäuser evakuiert worden. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur.

Straßenverkehr durch Brand massiv beeinträchtigt

Der Brand sei an den Hängen des Hügels im Nordwesten Roms ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, musste wegen der Räumung der Rai-Büros die Aufnahme einiger Sendungen und Programme ausgesetzt werden.

Auch umliegende Straßen mussten wegen des Brandes und der starken Rauchentwicklung gesperrt werden, erhebliche Verkehrsprobleme waren die Folge. Mehrere geparkte Autos in nahe gelegenen Vierteln gerieten zudem in Brand.

Feuer wohl unter Kontrolle, Brandursache unklar

Auf Bildern und Videos der Feuerwehr war zu sehen, wie eine dichte Rauchsäule in den Himmel stieg, die noch aus weiter Ferne deutlich zu sehen war. Die Behörden riefen dazu auf, wegen des Rauchs Fenster zu schließen.

Die Löscharbeiten waren laut der Feuerwehr wegen der plötzlichen Änderung der Windrichtung kompliziert. Die Situation war nach dem abendlichen Stand rund um den Piazzale Clodio unweit des Viertels Prati zwar unter Kontrolle, dennoch seien einige Wohnhäuser vorsorglich geräumt worden. Nach gestrigen Angaben der Feuerwehr waren zehn Teams mit den Löscharbeiten beschäftigt. Außerdem seien drei Hubschrauber im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, bleibt zunächst unklar.

