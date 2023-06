Rauchwolke aus Kanada erreicht auch Deutschland

Die Waldbrände von Kanada könnten auch in Deutschland spürbar werden.

Bereits seit Wochen wüten in Kanada verheerende Waldbrände. Die Auswirkungen seien nun nicht nur in US-Städten, wie Chicago oder New York, zu spüren, sondern zögen auch nach Deutschland.

Wie Satellitenaufnahmen des "Deutschen Wetterdienstes" (DWD) zeigen würden, sei eine Rauchwolke am Sonntag (25. Juni) in fünf bis zehn Kilometer Höhe in Westeuropa angekommen. Diese Luftmassen würden nun weiter Richtung Osten ziehen.

Rauch in Deutschland

Laut Berechnung werde in Deutschland, so die Deutsche Presse-Agentur (dpa), die höchsten Konzentrationen am Donnerstag (29. Juni) über Norddeutschland und am Freitag (30. Juni) über Süddeutschland erreicht. Allerdings sei es eher unwahrscheinlich, dass der Rauch bis zum Boden herab transportiert werde. "Das meiste wird in der Höhe bleiben", zitiert die dpa einen Sprecher. "Danach wird es nach Osten abtransportiert."

Gesundheit nicht gefährdet

Auch bestünde hierzulande keine gesundheitliche Gefahr, ergänzt "ntv" und bezieht sich dabei auf Angaben von Expert:innen.

Zudem bleibe abzuwarten, inwieweit die Wolke überhaupt sichtbar sein werde, denn umso weiter sich die Rauchwolke von ihrem Ursprung entferne, desto geringer sei der Anteil der Biomasse. "Der meiste Rauch wurde in den Mittelmeerraum transportiert, weshalb sie dort auch besser zu sehen gewesen ist", schreibt die dpa abschließend.