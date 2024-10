Reisewarnung: Mögliche Anschläge auf Touristenziele in Sri Lanka

Nachdem Israel wegen der Gefahr eines möglichen Anschlags eine Reisewarnung für den Süden und Westen Sri Lankas herausgegeben hat, raten auch Deutschland und die USA dringend von einem Aufenthalt in Touristenorten in der Gegend von Arugam Bay ab.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Israel hat wegen der Gefahr eines möglichen Anschlags eine Reisewarnung für Teile Sri Lankas herausgegeben.

Die Warnung beziehe sich auf Arugam Bay sowie auf Strände im Süden und Westen Sri Lankas.

Die US-Botschaft in Sri Lanka gab ebenfalls eine Sicherheitswarnung heraus.

Wegen der Gefahr eines möglichen Anschlags hat Israel eine Reisewarnung für Teile Sri Lankas herausgegeben. Der Nationale Sicherheitsrat Israels forderte israelische Tourist:innen am Mittwoch (23. Oktober) auf, einige Gebiete im Süden Sri Lankas sofort zu verlassen. Die Warnung beziehe sich auf die Gegend um Arugam Bay und Strände im Süden und Westen Sri Lankas. Der Sicherheitsrat machte keine genauen Angaben zur Art der Bedrohung und rief die Israelis im übrigen Sri Lanka zur Vorsicht und zum Verzicht auf große Versammlungen in öffentlichen Bereichen auf. Die israelischen Sicherheitsbehörden stünden in engem Kontakt mit den Sicherheitsbehörden in Sri Lanka und verfolgten die Entwicklungen. Sri Lanka ist bei israelischen Reisenden sehr beliebt.

Im Video: Weltweite Notlage - Diese Folgen hat Mpox-Ausbruch für Reisende

Auch in Deutschland riet das Auswärtige Amt dringend dazu, derzeit von Reisen nach Arugam Bay abzusehen beziehungsweise das Gebiet möglichst bald zu verlassen. Es lägen Hinweise zu möglichen Anschlägen auf touristische Ziele in Arugam Bay vor.

Polizei verstärkt Sicherheitsvorkehrungen

Die US-Botschaft in Sri Lanka gab ebenfalls eine Sicherheitswarnung heraus. Darin hieß es, sie habe "glaubwürdige Informationen erhalten, die vor einem Angriff auf beliebte Touristenorte in der Gegend von Arugam Bay warnen". US-Bürger:innen würden dringend gebeten, diese Gegend auf Weiteres zu meiden. Die Polizei habe die Sicherheitsvorkehrungen in dem Gebiet verstärkt und die Beamt:innen seien in höchster Alarmbereitschaft.

Der von einer schweren Finanzkrise geplagte Inselstaat Sri Lanka ist für seine unberührten Strände, seine Teeplantagen und historischen Tempel berühmt und verzeichnete zuletzt einen erneuten Anstieg der Tourist:innenzahlen.

Anzeige