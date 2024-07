Reisewarnung vom Auswärtigen Amt: Welche Teile Ägyptens betroffen sind

Kurz bevor sich das Gros der Deutschen in den wohlverdienten Sommerurlaub verabschiedet, gibt das Auswärtige Amt für ein besonders beliebtes Reiseland eine Reisewarnung heraus.

In einigen Bundesländern ist bereits Sommerurlaub angesagt, in vielen steht er noch an. Genau jetzt, zum Beginn der großen Schulferien, warnt das Auswärtige Amt vor Reisen in Teile Ägyptens. Gleich vorweg: Die generelle Sicherheitslage im Land ist dennoch stabil. Auch bei Reisen in die Türkei sollen bestimmte Gebiete gemieden werden.

Teilreisewarnungen für das Land der Pharaonen

Weiße Sandstrände, türkisblaues Wasser - der Traum von einem perfekten Urlaub. In diese heile Welt passen keine Gefahren. Leider ist dem doch so. Denn das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in bestimmte Teile Ägyptens. Ebenso sollen Tourist:innen bestimmte Gebiete der Türkei dringend meiden.

Laut Auswärtigem Amt gelte eine Teilreisewarnung für das Land der Pharaonen: "Derzeit kommt es in Ägypten immer wieder zu pro–palästinensischen Demonstrationen mit teilweise hohen Teilnehmerzahlen. Mit weiteren Großdemonstrationen, insbesondere bei einer zunehmenden Verschärfung der Lage in Gaza, ist auch in den nächsten Wochen zu rechnen, dies vor allem freitags nach dem Mittagsgebet".

Unter einer Reisewarnung versteht man einen dringenden Appell des Auswärtigen Amtes, Reisen in ein Land oder in bestimmte Regionen (Teilreisewarnungen) zu unterlassen.

In diesen Regionen Ägyptens wird von einem Besuch dringend abgeraten

Für Ägypten bedeutet die Teilreisewarnung, dass "vor Reisen in den Norden der Sinai-Halbinsel, das ägyptisch-israelische Grenzgebiet (mit Ausnahme von Taba) und entlegene Gebiete der Sahara" gewarnt wird. Ebenso wird vor "individuellen Ausflügen und Überlandfahrten im Süden der Sinai-Halbinsel" abgeraten, so das Auswärtige Amt.

"Es besteht landesweit weiterhin ein Risiko terroristischer Anschläge. Diese richteten sich in der Vergangenheit meist gegen ägyptische Sicherheitsbehörden, teilweise gegen koptische Einrichtungen und vereinzelt auch gegen ausländische Ziele und Staatsangehörige."

Die Reisewarnungen für Ägypten auf einen Blick:

Reisen in den Norden der Sinai-Halbinsel

Gouvernorat Nordsinai

das ägyptisch-israelische Grenzgebiet (Ausnahme Küstenabschnitt und Taba)

entlegene Gebiete der Sahara

Grenzgebiete zu Libyen und Sudan

Auch in der Türkei können Terror-Anschläge nicht ausgeschlossen werden

Ebenso wird für eines der beliebtesten Urlaubsländer, die Türkei, vor Gefahren gewarnt. Und zwar wird von Reisen speziell in das Grenzgebiet der Türkei zu Syrien und Irak dringend abgeraten. Ähnlich wie in Ägypten könnten auch in der Türkei Terror-Anschläge nicht ausgeschlossen werden.

"In der Türkei kam es, insbesondere seit 2015, wiederholt zu terroristischen Anschlägen. Dabei waren auch die Innenstädte von Istanbul und Ankara Ziele von Anschlägen mit hohen Opferzahlen", heißt es. "Es besteht die grundsätzliche Gefahr, dass terroristische Gruppierungen auch vor dem Hintergrund türkischer Militäroperationen in Syrien und Irak versuchen werden, insbesondere in den großen Metropolen Anschläge durchzuführen."

Tourist:innen werden generell dazu aufgerufen, sich an besonders belebten und beliebten Orten aufmerksam zu verhalten als auch Demonstrationen und größere Menschenansammlungen zu meiden.