Rekord: Super Bowl 2024 ist meistgesehenes TV-Programm in US-Geschichte

In der Nacht zum Montag gewannen die Kansas City Chiefs den Superbowl. Dabei sah dem Team ein gigantisches TV-Publikum zu.

Das Wichtigste in Kürze Der diesjährige Super Bowl ist das meistgesehene Fernsehprogramm in der Geschichte der USA

Die Live-Übertragung des Football-Matches sahen sich nach Angaben der NFL im Schnitt 123,4 Millionen Menschen an.

Dafür sorgte auch die Beziehung von Super-Bowl-Gewinner Travis Kelce und Mega-Star Taylor Swift.

Es ist ein Sport-Event der Extraklasse: Der Super Bowl zieht jährlich Millionen Menschen vor den TV-Bildschirm. Noch nie konnte ein Match aber so viele Zuschauer:innen locken, wie in diesem Jahr.

Hunderte Millionen verfolgten das Sport-Spektakel

Der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers war das meistgesehene Fernsehprogramm in der Geschichte der USA.

Nach Angaben der NFL erreichte die Live-Übertragung im TV und über Streaming durchschnittlich 123,4 Millionen Menschen. Dies entspricht einer Steigerung von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahresfinale zwischen den Chiefs und den Philadelphia Eagles, das von 115,1 Millionen Personen verfolgt worden war.

Allein der Sender CBS, der das Spiel im klassischen Fernsehen ausstrahlte, verzeichnete im Schnitt 120 Millionen Zuschauer. Zudem wurde die Begegnung in den USA von Nickelodeon und dem spanischsprachigen Kanal Univision übertragen. Die Verlängerung wurde dem Dienstleister Nielsen zufolge von 202,4 Millionen Menschen verfolgt.

Swift-Kelce-Romanze lockte Publikum

Diese Super Bowl-Begeisterung lag aber nicht nur am Sport an sich: Die Beziehung zwischen Chiefs-Spieler Travis Kelce und Pop-Star Taylor Swift ist seit Wochen eines der Schlagzeilen-Themen in den USA.

Swift war beim Sieg ihres Partners live vor Ort, musste jedoch Buhrufe vom Publikum ertragen.